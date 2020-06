Százharminc éve születtek a Ferenczy ikrek, a magyar képzőművészet kiemelkedő alakjai

A Fiumei Úti Nemzeti Sírkert különlegessége, hogy több nagy tehetségű dinasztia is ott nyugszik, többek között a Karinthy család tagjai, de ide tartoznak a Ferenczy család kiemelkedő művészegyéniségei is.

Ferenczy Béni személye azért is különleges, mert maga is alkotott síremlékeket a temetőben, ő készítette például apja, Ferenczy Károly és a Babits Mihály sírján található szobrokat is