Szentmártoni Szabó Géza kapta idén a Napút-díjat

Az irodalomtörténész a tizenkettedik, aki megkapta az irodalmi vagy tudományos életműért odaítélhető elismerést.

Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész kapta idén a Napút folyóirat életműdíját, amelyet csütörtökön este adtak át Budapesten. Szondi Györgynek, a lap főszerkesztőjének közlése szerint 12. alkalommal adták át az irodalmi vagy tudományos életműért odaítélhető Napút-díjat, amellyel a folyóirathoz kötődő, azzal közös ars poétikát valló alkotókat tüntetik ki.

„Szabó Géza református lelkész őseihez méltó, szenvedélyes előadó, világos, szép zengésű beszéddel, érthető retorikával”

– méltatta az irodalomtörténészt Csörsz Rumen István irodalomár az MTI-hez eljuttatott összegzés szerint.

Kiemelte, hogy Szabó Géza irodalomtörténészként mindig vállalja kísérletező, ötletekből is gazdálkodó szakmai programját, amelyre jó példa, hogy felfedezte a Janus Pannonius-életmű elveszettnek hitt darabját, az Anjou Renéről írt panegyricust, amelyet műfordításban is közzétett a Napkút Kiadónál. „Ezzel és a költő arcrekonstrukciójáról szóló írásával elsőként vívta ki szakmánkból, hogy érettségi tétel legyen szövegértelmezési feladatként” – fűzte hozzá.

Csörsz Rumen István szerint a negyed százada Szentmártoni Szabó Gézaként ismert egyetemi tanár, kutató,

„szabad szellemmel és kimeríthetetlen ötlettárral” segíti a régi kultúrjavak szabad áramlását.

Ő rendezte sajtó alá a nyolcvanas években Tótfalusi Kis Miklós zsebméretű Balassi-Rimay-kötetének fakszimile kiadását, 1994-ben pedig kijárta, hogy Balassi Bálint arcmása ne csak új emléktáblákon, hanem bélyegen és telefonkártyán is megjelenjen.

Az irodalmárokon túl a történészekkel és a muzsikusokkal is jó barátságot ápol, a piros, majd kék Balassi-köteten kívül Bogáti Fazakas Miklós zsoltárkönyve vagy a Tinódi-életrajz is ezt – fűzte hozzá.

Csörsz Rumen István szerint Szentmártoni Szabó Gézának fontos szerepe volt abban is, hogy a Magyar Régizenei Társaság létrehozta a Régi Magyar Vers Ünnepét, amely mindig Balassi születésnapjához, október 20-hoz kapcsolódik, valamint ennek párja lett a Szent Bálint-nap is, amelyet a társaság azért hívott életre, hogy a „tavaszi szerelemünnep komolyabb, reneszánsz tónusa is szerepet kapjon”.

„A világ nem idegen neki, sőt minden érdekli, színesnek és összefüggőnek tartja”

– vélekedett.

A Napút-díj korábbi díjazottjai között volt Szepes Erika irodalomtörténész, Kiss Anna költő, drámaíró és író, Lászlóffy Csaba költő, Mohás Lívia pszichológus és író, Erdélyi István régész, Lászlóffy Aladár költő, író, Radnóti Zsuzsa dramaturg, Katona Tamás történész, Bertalan Tivadar képzőművész, látványtervező, író és Doncsev Toso szociológus, kisebbségi szakember, író is.