Szeret szavalni? Ezen a versenyen induljon!

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete idén is meghirdette az egész Kárpát-medencét felölelő versmondó versenyét.

A Kárpát-medencét felölelő versmondó és versklip verseny nem hivatásos versmondók részére, és valamennyi korosztály számára nyitott (az első két évben a legfiatalabb versenyző 5, a legidősebb 94 éves volt!). Az idei eseményt a költészet napján, április 11-én hirdették meg, immár harmadszor. A 2018-as Nemzeti VERSeny témája az első világháborúval kapcsolatos költészet, hiszen a Nagy Háború befejezésének századik évfordulójára emlékezünk ebben az évben.

A verseny első fordulójának nevezési határideje – a meghosszabbítást követően – május 31-e, éjfél. A verseny menete szerint az első forduló eredményhirdetése június 20-án lesz.

Elsőként minden versenyző négy magyar költő már megjelent versével nevezhet be, amelyek közül egyet kell az első fordulóban beküldeni, méghozzá a 21. század vizuális eszközeit is alkalmazva, telefonnal vagy kamerával rögzített vágatlan videón (versvideó). A megjelölt négy vers egyikének a Nagy Háború (első világháború) témájához kell kapcsolódnia, egynek pedig kortárs költőtől kell származnia. A legjobbnak vélt legalább 80 pályázót a következő fordulóra a szakmai zsűri juttatja tovább, míg a közönség is beszavazhat vigaszágon tíz versenyzőt. A továbbjutottak a nevezési lapon megjelölt négy vers közül egy újabb verset kell, hogy feldolgozzanak, immár film (versfilm) vagy videoklip (versklip) formájában. A harmadik fordulót, az élő döntőt 2018. november 10-11-én, a Nagy Háború végének mementóján, az Emlékezés Napján rendezik a Nemzeti Színházban.

A részletes versenykiírás az esemény közösségi oldalán is olvasható.

A verseny védnöke: Vidnyánszky Attila Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója. A zsűri állandó tagjai a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, szakemberei: Bakos-Kiss Gábor színművész, Kiss László rendező, Lutter Imre előadóművész, producer, Nagy-Kálózy Eszter színművész és Szabó László kommunikációs szakember, akikhez a döntőben újabb művészek csatlakoznak.

A VERSeny célja a költészet és a versmondás népszerűsítése, a kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének közvetítése és a kulturális identitás erősítése.

Forrás: a Nemzeti VERSeny weboldala.