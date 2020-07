Szigorú óvintézkedésekkel készülnek Kárpát-medencei magyarság egyik kiemelt találkozójára

Szabadtéri, online és csökkentett létszámú beltéri programok várják az érdeklődőket a 11. Kolozsvári Magyar Napokon.

Szabadtéri, online és csökkentett létszámú beltéri programokkal készülnek a 11. Kolozsvári Magyar Napokra, amely idén a helyi kulturális értékekre összpontosítva, rövidített programmal augusztus 19. és 21. között, a járványügyi óvintézkedések szigorú betartásával zajlik – közölték kedden a szervezők.

A Kárpát-medencei magyarság egyik kiemelt találkozója és a kolozsvári magyarság ünnepévé fejlődött Kolozsvári Magyar Napok az elmúlt évek során szervezettségből és rendezettségből folyamatosan példát mutatott – írták a szervezők a közleményben, ezért továbbra is bízva a résztvevők felelősségteljes magatartásában úgy döntöttek, hogy a koronavírus-járvány ellenére is megszervezik a kulturális programsorozatot. Mint hozzátették, mivel a járványhelyzet Romániában súlyosbodni látszik, a szervezőcsapat alternatív forgatókönyveket is kidolgozott.

Idén elmaradnak a tömegrendezvények, helyettük a kisebb csoportos találkozások kerülnek előtérbe, amelyek a jelenlegi szabályok szerint 500 fő részvételével tarthatók meg, de a részvételt szigorú feltételekhez kötik.

A rendezvénysorozat egyik különlegessége egy online közvetítéssorozat, amely a három nap során folyamatosan elérhető, így azok otthonaiba is becsempészi a Kolozsvári Magyar Napok különleges hangulatát, akik a korlátozások miatt nem tudnak személyesen részt venni a programokon. A folyamatos élő kapcsolásokkal, valamint az online is elérhető koncertekkel, beszélgetésekkel és egyéb programokkal próbálják biztosítani a szervezők, hogy senki ne maradjon le a számára kedves eseményről. A rendezvények döntő többsége szabadtéri lesz, fő helyszín a Főtér, a Farkas utcai templom, a Romkert, a Szentegyház utca 4. szám alatti udvar, valamint a Bánffy-udvar. A programok többségén a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A 11. Kolozsvári Magyar Napok programkínálatát augusztus első napjaiban teszik közzé – olvasható a közleményben.