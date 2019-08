Színpadi produkciókkal várja közönségét a Héthatár irodalmi fesztivál

Immár harmadik alkalommal hívják Terénybe az érdeklődőket.

A fesztivál valójában nem egy olyan rendezvény neve, ahol több százan-ezren tolonganak a sörsátrak és a színpadok között, hanem ez a szó ünnepet takar és a találkozás megannyi lehetőségét – írja a Magyar Nemzet.

Szombaton ismét benépesül a faluszéli domboldal és a szabadtéri színpad:

családi programnak is kiváló ez az emberléptékű fesztivál, ahol a színvonalas színpadi produkciók mellett játszóház és népi játékok csábítják a legkisebbeket a szabadtéri futkározásra.

A három kívánság című mesével érkezik a Burattino Bábszínház, fellép Szlama László Junior Prima-díjas népzenész, aki a koboz hagyományos játékmódjainak egyik leglelkesebb kutatója. Ady és a nők címmel legújabb versszínházi előadását mutatja be Lázár Balázs és Tallián Mariann, a színészházaspár évről évre új műsorral példázza, hogy a versek milyen pontosan ragadják meg bármely lélekrezdülés és emberi kapcsolat árnyalatait.

Kerényi Róbert és Szlama László közreműködésével közös koncertet ad Bognár Szilvia Kodály Zoltán-emlékdíjas népdalénekes és Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas énekes, dalszerző. Fellép a Jamese, majd a Szabotázs Színház a Rejtő Jenő humorát ígérő Balfácán című előadásával. Az irodalmi kávéház programjában Homoki-Nagy István Nádi szélben című könyvét mutatják be, és Mirtse Zsuzsával, Mezey Katalinnal és Kubiszyn Viktorral is találkozhatnak az érdeklődők.

A Guttenberg Pál Népfőiskola és az Orpheusz kiadó Csikófogat-projektje is bemutatkozik a fesztiválon. Tavaly a magyar széppróza napján irodalmi pályázatot hirdettek határon túli középiskolásoknak. A legjobb pályamunkák beküldői részt vehettek egy balassagyarmati táborban, ahol kárpátaljai írók, költők (Csornyij Dávid, Lőrincz P. Gabriella, Kertész Dávid, Marcsák Gergely és Shrek Tímea) irányításával alkothattak. A mentori munka a tábor után is folytatódott, ennek eredményeként jelenik meg a Csikófogat című antológia tizenhat délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai fiatal tehetség műveivel.

„A Héthatár irodalmi fesztivál egy ingyenes rendezvény, amellyel a nógrádi falu kulturális életét szeretnénk gazdagítani, ugyanakkor a meghívásunkra idelátogató művészek és az irodalom iránt érdeklődő közönség figyelmét a vidéki közösségekre irányítani”

– fogalmazott Pánczél András, a főszervező Guttenberg Pál Népfőiskola elnöke.

„A kis falvak lakóinak ritkán van alkalmuk igazán színvonalas kulturális rendezvényre látogatni, pedig nagy ereje van egy-egy találkozásnak. Akár egy gyerek későbbi pályaválasztását is befolyásolhatja, ezért is szorgalmazzuk, hogy a művészek fellépéseik tervezésekor a főútvonalaktól távolabbra eső falvak lakóira is gondoljanak. Ez a fesztivál számukra is fontos visszaigazolás lehet, hogy itt is kíváncsiak rájuk, az igazi művészet itt is értő közönségre talál” – tette hozzá Pánczél András.

Borítókép: Szalóki Ági énekesnő koncertet ad a Zeneakadémián