Szlovák és magyar balettegyüttesek lépnek fel az Erkel Színházban

A Pozsonyi Nemzeti Színház társulata egy rendhagyó, barokk stílusban áthangszerelt Beatles előadással készül a vendégszereplésre.

A szlovák együttes először vesz részt június 14-én a Pas de Quatre esten a budapesti Erkel Színházban, az eredetileg a legnagyobb vidéki magyar balett-társulatok fővárosi találkozójaként megszületett programban, a műsort is az ő produkciójuk nyitja meg. Adrian Ducin koreográfiája, a Beatles go Baroque – Eight days a week az ötletgazda Peter Breiner zenéjére készült. Az előadás alapjául szolgáló, és annak címét is adó lemez világszerte listavezető volt, amelyen a Szlovák Nemzeti Színház Zenekara barokk stílusba hangszerelte át a Beatles örökzöld slágereit, ezek inspirálták a koreográfiákat is – közölte a dalszínház az MTI-vel.

A Szegedi Kortárs Balett a Nemzeti Táncszínházzal koprodukcióban készült Menyegzővel érkezik, Enrico Morelli Stravinsky zenéjére alkotta meg koreográfiáját. Az előadás egy esküvői ceremónia és egy beavatási szertartást gazdag ötvözetét mutatja be, míg a fokozatosan kialakuló örömtánc elvezeti a résztvevőket az új és boldog élet kapujába. Az előadásban Takács Zsófia, Czár Gergely, Szigyártó Szandra, Kiss Róbert, Bocsi Petra, Csetényi Vencel, Hegedűs Tamás, Hortobágyi Brigitta, Horváth M. Gergő, Stáry Kata, Vincze Lotár, Nier Janka és Kovács Enikő működik közre.

A Pécsi Balett a Harangozó-díjas Földi Béla Footsteps című koreográfiájával lép színpadra. A sodró lendületű, virtuóz és látványos produkciót Frank Edina, Hoffman Virág Zoé, Karin Iwata, Kaiser Fruzsina, Kócsy Mónika, Szécsi Theodóra, Kerekes Soma Lőrinc, Koncz Péter, Matola Dávid, Molnár Zsolt, Tuboly Szilárd és Varga Máté tolmácsolja.

Az estet a házigazda Magyar Nemzeti Balett zárja Hans van Manen 5 tangó című egyfelvonásosával. A világhírű holland koreográfus talán legnépszerűbb alkotását Astor Piazzolla zenéje inspirálta és az idén bemutatott LOL-est részeként tért vissza a repertoárra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Június 15-én a 2014-ben elhunyt Nagy Iván balettművész és -igazgató előtt tiszteleg a balettvilág. A Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán a Magyar Nemzeti Balett művészei és a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei mellett a világ legjelentősebb társulatainak táncosai is fellépnek. A kétrészes gála színes programja az elmúlt évek legjobban sikerült balettprodukciói közül válogat a Csajkovszkij-klasszikusoktól kezdve a Don Quijotén át A rosszul őrzött lányig és az Etűdökig. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Déri András és Kollár Imre vezényli.