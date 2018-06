Tarolt Amerikában egy magyar zenészről szóló dokumentumfilm

Az alkotást tavaly már Chicagóban is díjazták.

Az Oláh Vilmos, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara koncertmesterének főszereplésével forgatott The Violin Alone című dokumentumfilm hat regionális Emmy-díjat kapott a hétvégén Seattle-ben megrendezett díjátadón – közölte hétfőn az MTI-vel a Magyar Rádió Zenei Együttesek Irodája.

Az Amerikai Televízió-művészeti és -tudományi Akadémia (NATAS) északnyugati tagozatának díjait 55. alkalommal adták át június 9-én Seattle-ben.

A The Violin Alone című alkotást nyolc kategóriában jelölték, ebből hat mezőnyben, köztük a legjobb kulturális dokumentumfilm kategóriában a szakmai zsűri a filmnek ítélte a regionális Emmy-díjat. Az elismerést az alkotók képviseletében Eric Funk és Scott Sterling vette át. A regionális szervezet honlapja szerint a legjobb zenemű díját (megosztva) Eric Funk kapta, a legjobb rendezés díját pedig Scott Sterling. A legjobb hangért Jeremiah Slovarp, a vágásért (megosztva) Scott Sterling, az operatőri munkáért pedig Scott Sterling és Rick Smith kapott Emmyt.

A rádió közleménye szerint Eric Funk zeneszerző kifejezetten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara koncertmesterének komponált egy szólóhegedűre készült versenyművet, aminek különlegessége, hogy a zenekari kíséretet is a művész szólaltatja meg hangszerén. A mű és Oláh Vilmos előadása a filmkészítőket is megihlette. Scott Sterling, a PBS amerikai közszolgálati csatorna producere azt a munkafolyamatot hangsúlyozta a dokumentumfilmben, ahogy a szerző és a művész létrehozzák a zeneművet.

A The Violin Alone tavaly Chicagóban is díjazott lett: a televízióra vagy videóra készült művészfilmekre koncentráló Amarcord Arthouse Television Awards legjobb dokumentumfilmnek járó díját nyerte el.