Több forgatókönyvvel készül az újranyitásra a Hargita Együttes

Június 1-től megnyílik a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes székhelye, azonban kérdéses, hogy a kényszerszabadságon levő táncosok mikor térhetnek vissza a próbaterembe. Az adminisztratív munkatársak online tartalmak előkészítésével, archívum-rendezéssel, PR-munkával, filmes-fotós tevékenységekkel töltik a félbemaradt évad mindennapjait – írja a Maszol.

Bár kétséges, hogy táncosai mikor kezdhetik újra munkájukat, a Csíki Játékszín társulatához hasonlóan június 1-től a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes is visszatérhet a két hónapja lezárt Városi Művelődési Ház épületébe – mondta el a Maszol érdeklődésére András Mihály, az együttes igazgatója és művészeti vezetője.

„Szeretnénk, ha a felkészülési, szervezési, ügyviteli tevékenységek elindulhatnának. Önkormányzati döntés értelmében augusztus 31-ig nem tarthatunk közönség előtt előadásokat. Ha a júniusi tanácsülésen nem dönt másként a testület, akkor egyelőre próbatermi tevékenység kezdődhet el. A szervező munkatársakkal és a tánckarvezetővel több variánst is kidolgoztunk a munka folytatására év végéig” – vázolta a jelenlegi helyzetet az intézményvezető.

András Mihály ugyanakkor elmondta: a néptánc esetében egyszerűen elkerülhetetlen a szoros fizikai kontaktus, ezért csak abban az esetben fogják elkezdeni a próbatermi folyamatokat, ha az nem jelent egészségügyi veszélyt. „Minden nap úgy készülünk, hogy indulhat az élet. Követjük a híreket, próbálunk eligazodni az intézkedések között, amik sokszor ellentmondásosak. Fenntartónkkal, az önkormányzattal folyamatosan egyeztetünk, az ő tisztánlátásukra és bölcsességükre bízzuk, hogyan kezdhetjük el a munkát, de a tánckar biztosan csak akkor térhet vissza, ha a próbák megtartása nem jelent egészségügyi kockázatot” – fogalmazott az igazgató.

Az együttesnél a szükségállapot idején sem állt meg az élet: az adminisztratív személyzet az együttes alakulás óta eltelt 30 évből fennmaradt archív anyagok rendszerezésével, feldolgozásával foglalkozhatott az elmúlt hetekben.

Ugyanakkor több online esemény programjai közé is bekerültek hargitás előadások felvételei.

Ezen kívül számos terv lapul az intézmény tarsolyában: évfordulós műsorokat szeretnének készíteni, véglegesíteni szeretnék a járvány miatt be nem mutathatott Ékes Gyergyó című előadásukat, valamint felkészülnének néhány produkció átdolgozásával arra is, ha megváltozott körülmények között, esetleg kisebb közönség előtt kellene bemutatni azokat.

„Augusztus 31-e után 3-4 hónap állhat majd ebben az évben a rendelkezésünkre arra, hogy közönség előtt tarthassunk előadásokat. Természetesen a velünk egy épületben működő Csíki Játékszínnel is folyamatosan egyeztetünk. Számítanunk kell arra is, hogy nagyon sok más esemény sűrűsüdik majd erre az időszakra, amelyek mind közönségre, résztvevőkre számítanak. Az is érthető, ha az emberek óvatosabbak lesznek” – mondta el András Mihály.

Az igazgató hozzátette: ha engedélyt kapnak rá, azonnal kezdik a munkát a próbateremben is, lehetőségeik szerint pedig járványügyi szempontból is fel fognak készülni. Azonban ha a találkozások és próbák fertőzésveszélyt, egészségügyi kockázatot jelentenek, akkor egyelőre nem lehet szó folytatásról.