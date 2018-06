Van egy jó sztorija Budapestről? Írja meg, de röviden!

Újra meghirdették a 100 szóban Budapest című pályázatot. Olyan miniszövegeket várnak, melyek a fővárossal kapcsolatos érzéseket, benyomásokat, az ott látott életképeket vagy ott szerzett élményeket tükrözik.

A Mindspace csapata 2014-ben indította útjára először a történetíró pályázatot. Arra kértek mindenkit, hogy írjanak Budapestről, mit éreznek, gondolnak a városról. Ez lehet egy kósza gondolat a metrón, egy elkapott pillanat az utcán, egy félelmetes sarki fűszeres vagy akár egy álomkép villamos jegylyukasztójától. A 100 szóban Budapest pályázatnak mindössze egy kikötése volt és van: a pályázóknak a történeteiket maximum száz szóba kell sűríteniük. A felhívás szépsége pont az egyszerűségében rejlik, maximum 100 szóban kell megfogalmazni, hogy mit jelent a város, milyen történetünk, emlékünk, érzésünk, benyomásunk van Budapestről, annak tereivel, eseményeivel, lakóival kapcsolatban – olvasható a szervezők honlapján.

Álnagyi Pár éve a VII. kerületben az utcán találtam egy igazolványképet egy mogorva arcú, idős néniről. Úgy döntöttem megtartom, és gondolkodás nélkül betettem a tárcámba, ahogy az anyukák a gyerekük fotóját. Csak nekem nem gyerekem, hanem nénim van. Az ismerőseim sorra mondogatták, hogy mennyire hasonlítok a nagymamámra. Ilyenkor képzeletben a nénire kacsintottam: az igazat csak mi ketten tudjuk. A nénim sok albiba elkísért; laktunk együtt a XVI., a IX. és még a VIII. kerületben is. Aztán az egyik költözésnél elhagytam valahol.

Valószínűleg azóta is jár pénztárcáról pénztárcára, hogy mindig valaki más nagymamája legyen. Serestyén Sára pályaműve, 2017

Idén immár ötödször hirdették meg a pályázatot, melynek keretében május 22 -től július 30-ig várják a maximum 100 szavas írásokat.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, akik a legjobb 100, legjobb 12, illetve a legjobb 3 művet választják majd ki. Idén először külön jutalmazzák a 18 év alatti kategória győzteseit is. A legjobb 100 mű nem csak a honlapon tekinthető meg, de zsebkönyv formájában is megjelenik minden évben. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül.

Budapest éhes A Mechwart-liget következik! – töri meg a hétfő reggeli álmos csendet az ismerős női hang a 17-es villamoson. Nem messze tőlem egy óvodásforma fiú izgatottan ráncigálja anyja kabátját: – Lekvár-liget? Ilyen tényleg létezik? – tudakolja tágra nyílt szemmel. Dehogy létezik, morogja morcosan az álmatag anyuka. Dehogy létezik, dünnyögi a bajsza alatt mögöttem a morózus öregember. Dehogy létezik, rebegi révetegen a hátizsákos szőke lány. Dehogy létezik, legyint a langaléta, festékesruhájú munkásember. Dehogy létezik, mered maga elé a fontosnak látszó öltönyös férfi. Hm, én viszont éhes vagyok, gondolom magamban, és megnyomom a leszállásjelzőt. Megyek, felfalom Budapestet, mielőtt Budapest falna fel engem. Kiss Andrea pályaműve, 2017

Mindkét évben a legjobb 12 művet kortárs illusztrátorok munkáival kiegészítve, kiállítva is megtekinthették az érdeklődők a CAFe Budapest Fesztiválon. Sőt, a díjátadókon három művet megzenésítve is hallhattak a résztvevők, ez idén sem lesz másképp. A pályázat szakmai partnereként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban is látható lesz a zárókiállítás október végétől. A tavalyi kiállítás megnyitóján hangulatos videó is készült, mely alább megtekinthető:

A részletes pályázati kiírás, valamint a korábbi évek győztes írásai a 100 szóban Budapest honlapján olvashatók.

