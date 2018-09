Vidnyánszky Attila szerint jó hangulatban kell alkotni

Elsősorban rendező, és az is akar maradni, a színház igazgatását viszont el kell végezni – fogalmazott a Nemzeti Színház főigazgatója a Hír Televízió Ikon című műsorában.

Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje, valamint Katona József Bánk bánja után az október 19-én bemutatásra kerülő Madách Imre Az ember tragédiájával a három nagy klasszikus magyar dráma a Nemzeti Színház repertoárjára kerül. A Vidnyánszky Attila rendezésében színre kerülő mű kapcsán a rendező–színház-főigazgatót a Hír TV Ikon című műsorában Mohácsi Szilvia kérdezte.

Vidnyánszky Attila elmondása szerint az Ember tragédiája című darabbal nem szabad kapkodni, ezért is csak most érkezett el az ideje, hogy bemutassák, pedig nem először rendezi a darabot. „Ezt úgy kell megcsinálni, hogy évekig ott lehessen a Nemzeti Színház repertoárján. És most érzem azt, hogy a társulat ért már engem, értik azt, hogy mit szeretnék, azt a nyelvet, amit beszélek, és én is megismertem őket. Mindegyikük egy-egy hangszer, kicsit tudok már rajtuk játszani” – emelte ki.

A bemutatásra kerülő mű Vidnyánszky Attiláé, de a mondatok, a szellemiség Madáché, húzta alá. Szerinte a legnagyobb rendezői bűn ugyanis, amikor mást mondanak el a szerző művével, mint amit a szerző akart: „a színházi formanyelv szempontjából szabad a terep, bármit lehet és bárhogyan, a lényeg az, hogy a szellemisége a műnek ne változzék meg.”

A kritikákkal, kritikusakkal kapcsolatban megismételte, tíz-tizenöt éve konstatálja, időről időre újra, hogy a kritika nem a szakmáját végzi, hanem kultúrpolitizál. Hangsúlyokat tesz és irányokat próbál mutatni, amire képtelen. Szerinte nem elég felkészültek az emberek, nem elég alázatosak. „Nekem a pici nézőnek a csillogó szeme sokkal fontosabb visszaigazolás, mint bármi” – húzta alá.

Vidnyánszky Attila arról is beszélt, abban hisz, hogy jó hangulatban kell alkotni, nem bántja a színészeit, és gyűlöli a csúnya szót. „Attól nem jut előrébb a színész, hogy megalázom. Aki ezt mondja, nem mond igazat. Az a saját görcseit, fogyatékosságát, saját szakmai hiányosságát kompenzálja” – tette hozzá.

A Nemzeti Színházban két másik darab próbái is folynak, rövidesen várható a Caligula helytartója Szász János rendezésében, továbbá Viktor Rizsakov Álomgyára is.

A Hír TV Ikon című műsorának teljes beszélgetését itt tekintheti meg.