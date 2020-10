Wenckheim Stefániáról nevezik el a gyulai Almásy-kastély mellékszárnyát

A december 7-én befejeződő felújítás után rendezvényteret, bálteremet, gasztrotörténeti teret és csemegetárat alakítanak ki az épületben.

December 7-ig befejeződik a gyulai Almásy-kastély mellékszárnyának felújítása, ahol rendezvényteret, bálteremet, gasztrotörténeti teret és csemegetárat alakítanak ki. A szárnyat a képviselő-testület csütörtöki döntése értelmében gróf Wenckheim Józsefné Jankovich Stefániáról nevezik el.

Mint a képviselő-testületi előterjesztésben olvasható, a mellék- vagy cselédszárny elnevezés nem méltó a funkcióhoz, amelyet az épületrész betölt majd, ezért gróf Wenckheim Józsefné Jankovich Stefánia (1814-1878) emléke előtt tisztelegve Stefánia-szárnynak fogják elnevezni.

A határozati javaslatot a jelen lévő 14 képviselő egyhangúlag megszavazta.

Jankovich Stefánia 1838-ban kötött házasságot gróf Wenckheim Józseffel. 1839-ben hangversenyt rendeztek a kastélyban a kórház megépítéséhez gyűjtést is rendezve, amelyen Erkel Ferenc is fellépett. 1849-ben gondoskodtak a Gyulára érkező honvédtisztekről. Források igazolják, hogy Damjanich János felesége, Csernovics Emília is a család vendégszeretetét élvezte.1857-ben vendégül látták Ferenc József császárt és Erzsébet császárnét. 1870-ben ő alakította meg a rendszeresen jótékonykodó Gyulai Nőegyletet, amelynek első elnöke volt.

Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-nek elmondta, hogy a munkálatok befejeztét követően csaknem nettó 61 millió forintért – amelyet saját forrásból biztosítanak – eszközöket szereznek be. Ezt szintén jóváhagyta csütörtöki ülésén a képviselő-testület.

A szárnyban rendezvényeket a vírushelyzet lecsengését követően szeretnének tartani – közölte a városvezető.

Az épületrészt csaknem egymilliárd forint pályázati forrásból újították fel, amelyet kiegészítettek 250 millió forinttal.

Az Almásy-kastély kiskastély-szárnya 1807-re készült el Czigler Antal tervei alapján, eredetileg uradalmi tisztiszárnyként üzemelt. A nemesi család a nagy gazdasági világválság idején elszegényedett, akkor ide költöztek át a főépületből, a cselédséget pedig egy új épületben szállásolták el, amely jelenleg szállodaként üzemel a vár szomszédságában.

Borítókép: A gyulai Almásy-kastély belső felújításra váró cselédszárnya 2018. június 6-án.