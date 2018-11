Wroclawban minden könyvmoly Magyarországról beszél

Hazánk a díszvendége a lengyelországi Wroclawban csütörtökön kezdődő könyvvásárnak, amelyen több magyar szerzővel rendeznek találkozót, és bemutatnak egy lengyel-magyar történelmi témájú társasjátékot is.

Az alsó-sziléziai vajdaság központjában, Wroclawban már 27. alkalommal rendezik meg a könyvvásárt, melyen idén több mint 160 kiadó vesz részt.

A magyar díszvendégség keretében Grendel Lajos Négy hét az élet című regényének lengyel fordítását mutatja be, Horváth Viktor A tankom című könyvéről beszél. Legújabb munkáiról számol be Márai Sándor műveinek lengyel fordítója, Teresa Worowska, aki bemutatja Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének idén kiadott lengyel változatát is. Esterházy Péter Utazás a tizenhatos mélyére című könyvének nemrég kiadott lengyel fordítását Elzbieta Sobolewska ismerteti.

Labdarúgásról szól majd az a lengyel-magyar irodalmi beszélgetés is, amelynek egyik témája a Puskás, a leghíresebb magyar című, 2017-ben lengyelül kiadott életrajzi könyv lesz.

A könyvvásárra látogat Kovács István történész, író, diplomata is, aki a legendás második világháborús futár és történész, Waclaw Felczak örökségéről és a lengyel-magyar barátság történetéről beszélget. Egy másik pódiumbeszélgetésen bemutatják Kovács történészi munkásságát, melynek fókuszában a lengyel történelem, valamint az 1848-49-es magyar szabadságharc lengyel vonatkozásai állnak.

Lagzi Gábor diplomata és történész ismerteti a lengyel emigrációs irodalom legendás alakja, Jerzy Giedroyc és Gömöri György irodalomtörténész levelezését feldolgozó, idén kiadott kötetét.

A könyvvásár programjában számos gyermekrendezvény szerepel, köztük a Kodály-módszerrel rendezett zeneműhelyek, valamint egy lengyel-magyar ismeretterjesztő társasjáték bemutatása is. A varsói Magyar Kulturális Intézet és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete által kiadott, Znaj Znak/Felismered? nevű játék a két ország legújabb kori történelmének legfontosabb eseményeit eleveníti fel.

A magyar díszvendégség programjait a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap és a varsói Magyar Kulturális Intézet támogatja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS