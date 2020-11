A kaposvári előadások is beköltöztek az otthonunkba

A kanapéból is élvezni lehet hamarosan a Kaposvári Roxínház előadásait. A társulat a járványhelyzet miatt nem fogadhat nézőket, ezért létrehozták a Roxonline szolgáltatást.

Az otthoni kanapén ülve is élvezni lehet hamarosan a Kaposvári Roxínház előadásait. A társulat a járványhelyzet miatt nem fogadhat nézőket, ezért létrehozták a Roxonline szolgáltatást. Ennek segítségével egy színházjegy áráért, akár az egész család megtekintheti a színpadi darabokat.

A Roxínház évek óta rögzíti előadásait, így a képernyőn keresztül is majdnem olyan élményben lesz része a nézőknek, mint élőben. Pintér Kata, a Roxínház rendezője elmondta, előadásaikat közvetlenül a jegy.hu oldalon lehet megtekinteni, de internetes és közösségi oldalukról is elérhető lesz. A regisztráció néhány kattintást vesz igénybe, a kiválasztott előadás linkjét és a hozzá tartozó jelszót e-mailben küldik el, ezután lehet megnézni a darabot.

– Fontos, hogy kapcsolatban maradjunk a nézőinkkel – fogalmazott Pintér Kata. – Független és önfenntartó színházként működünk, ezért is hatalmas törés társulatunk életében ez a leállás. Egy hónapja dolgozunk azon, hogy a közönségünket újra élményekkel gazdagíthassuk, így született meg a Roxonline ötlete. Szerzői engedélyeket kellett kérnünk ahhoz, hogy online sugározhassuk előadásainkat. Ami biztos, az Anconai szerelmesek, az Indul a bakterház, a Sose halunk meg, a Holle anyó és a Dr. Bubó zöld utat kapott, a Hotel Men­thol, a Süsü, valamint a Keménykalap és krumpliorr című előadások még egyeztetés alatt vannak.

– A „Színházi legendák” is elérhető lesz – folytatta a rendező. – Az országosan egyedülálló beszélgetéssorozatra mind a nyolc egykori kaposvári művész engedélyt adott, így ezt is újra átélhetik az emberek. Elsőként a Koltai Róberttel és Molnár Piroskával készült beszélgetést láthatják majd. Bízunk benne, hogy olyan nézők is váltanak jegyet az online előadásokra, akik még nem ismernek bennünket – tette hozzá Pintér Kata. A Roxonline szolgáltatás várhatóan december elején indul el.

A Csikyben szilveszterezik az ország

Ünnepi kalendáriumot indít online felületein a Csiky Gergely Színház. December elsejétől szilveszter napjáig, minden este hat órakor feltűnnek a társulat tagjai és párperces videóban téli, karácsonyi meséket, dalokat, verseket adnak elő, vagy búcsúztatják az óévet. Kortárs Felolvasó Színházi Maratont is szerveznek decemberben, a járványhelyzet miatt azonban online tartják meg. Szilveszterkor az egész ország nézheti majd a kaposvári színház előadását. A Duna TV esti, kétórás műsorát a Csiky Gergely Színház művészei rendezik, a kaposvári teátrumban fellép az egész társulat.