A berek világa tárul elénk a Csiky ősbemutatóján

Ősbemutatóra készül a kaposvári Csiky Gergely Színház társulata. Fekete István: Tüskevár című ifjúsági regényét láthatják pénteken az érdeklődők a teátrum nagyszínpadán.

Matula bácsi és Tutajos történetéből ezidáig nem készült hasonló adaptáció. A különleges előadásról szóló szerda esti sajtótájékoztatón Olt Tamás rendező elmondta: az alkotók célja, hogy egy meghatározó színházi élménnyel ragadják meg az ifjúság figyelmét. A kaposvári színház művészeti vezetője ugyanakkor kiemelte, hogy nem csupán egy adaptációról van szó, arra törekedtek, hogy egy új színdarabot mutassanak az érdeklődőknek, saját zenei világgal, ahol több jelenet is szorul egy-egy dalba. – A történet helyett, melyet már szinte mindenki ismer sokkal inkább a jellemek fejlődését szerettük volna bemutatni, hogyan lesz egy kisfiúból férfi – emelte ki Olt Tamás.

Fülöp Péter színházigazgató a sajtótájékoztatón kiemelte: fontos megmutatni a legújabb generációnak is az értékeket, így az is, hogy új magyar ifjúsági darabok szülessenek. A direktor abban bízik más színházakba is eljut az előadás. Az eseményen részt vett Seregi Zoltán is, aki gyerekszínészként a Tüskevár televíziós sorozatban Tutajost játszotta. Ladó Gyula Lajos karakterét a Csiky színpadán Törő Gergely Zsolt alakítja, míg Matula bácsi bőrébe Nyári Oszkár bújik majd. Az előadásban közreműködnek a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának harmadéves színészhallgatói is. Az ősbemutató pénteken 13 óra 30 perckor kezdődik a kaposvári Csiky Gergely Színházban.