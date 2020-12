A Csikyben köszöntheti az új esztendőt idén az egész ország

A Csiky Gergely Színházban szilveszterezhet csütörtökön este az egész ország a Duna Televízió jóvoltából.

– Olyan művészek találkozhattak a televíziós felvétel kapcsán nálunk, akik korábban egy színpadon játszottak, de évtizedek óta nem látták egymást – mondta Fülöp Péter, a teátrum igazgatója, aki a szilveszteri műsorban Miklósa Erikával kalauzolja majd a nagyérdeműt. – Nem akarunk többet láttatni, mint ami a valóság. Nem használtunk tapsgépet, a közönség helyén a Győri Filharmonikusok ülnek ötvenöten, ezért úgy tűnik, nem is üres a nézőtér. Ha a publikum jelenlétében vehettük volna fel az előadást, ez az érdekes megoldás nem született volna meg – árulta el Fülöp Péter. – A színház ámulatba ejtő technikai adottságait igyekeztünk kihasználni, amely leginkább a látványban jelentkezik majd. Ettől lesz más a kaposvári előadás, mint a korábbi években megszokott színházi közvetítések – tette hozzá a teátrum igazgatója.

Az alkotók a viszontagságokkal teli óévet egy szórakoztató műsorral kívánják búcsúztatni. A szilveszteri műsorok állandó és kihagyhatatlan sztárja, Oszvald Marika is fellép, de láthatjuk többek között Szulák Andreát, Dolhai Attilát, és Pataki Bencét is. Az Európa 2020 és a Nélküled dallamait Ragány Miksa és Nagy Szilárd előadásában hallgathatjuk meg. A Kaposváron már korábban is nagy sikert aratott Liszt díjas Várnagy Andrea is zongorázik majd. Az est különlegessége, hogy egy műsorszámot maga Fekete Péter kulturális államtitkár rendezett. Cirkuszi akrobaták színesítik majd a műsort, és zenél a Z-Generáció is. Ők tizenegy órakor, az erdélyi éjfél idején a Székely Himnusszal köszöntik majd a határainkon túl élő magyarokat. Fellép a Somogy Táncegyüttes a Somogy Zenekar kíséretében.

Bár a műsorban nem halljuk majd, a taps sem maradt el a felvétel után. A fiatal operaénekes, Molnár Levente szólója után a kollégák, az alkotók három-négy perces tapsviharban törtek ki.

Hasonló beállítottságú rendezők lévén könnyítette meg a nagyszabású produkció létrejöttét Bori Tamás és Olt Tamás. A színház művészeti vezetője egy kisfilmben Kaposvár nevezetességeit is bemutatja a nézőknek december 31-én este tíztől a Duna Televízióban.

Van olyan, amikor az elkülönítést ajándéknak érzi az ember

Mivel a felvétel a pandémia ideje alatt készült, ezért szükség volt számos óvintézkedésre a társulat és a vendégművészek egészségének megőrzése érdekében.

– Csodálatos, hogy egy ilyen szépen felújított épületben búcsúztathatjuk az óévet – mondta érdeklődésünkre Dolhai Attila színművész. – Külön köszönet illeti a kaposváriakat, hogy ennyire vigyáznak ránk. Leteszteltek bennünket és el is különítettek, külön öltöztetőt, fodrászt és sminkest biztosítottak nekünk – tette hozzá Dolhai Attila.

– Fontosnak tartjuk, hogy aki hozzánk vendégként érkezik, otthon érezze magát – mondta Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója. Ez a minimum! Örülök, hogy vendégművészeink az elkülönítést ajándéknak érezték, hogy ilyen módon is figyeltünk rájuk.

Úton-útfélen

A Budapesti Operett Színház művészei is Kaposváron találkoztak hosszú idő után először egymással. Elárulták, hogy tartják a kapcsolatot, s valamennyien mosolyogva idézték fel a korábbi évek szilvesztereit.

– Állandóan úton voltam, több szereplést is elvállaltam az év utolsó napjaiban – mondta Szulák Andrea. – A lányom születése után azonban megtanultam nemet mondani a fellépésekre, miután korábban többször előfordult, hogy a sztrádán ért az éjfél – mesélte az énekes színművész, aki szívesen emlékezett vissza azokra az időkre, amikor Oszvald Marika meghívásának is eleget tehettek egy-egy összejövetel erejéig. Elmesélték, hogy közöttük szó sincs szakmai féltékenységről. Szerettek közösen főzni, beszélgetni, énekelni a bulikon. Oszvald Marika is szívesen emlékezett vissza a korábbi szilvesztereire.

– Mindig felléptem, előfordult, hogy két fellépés között, félúton látogattam meg a családomat a Balatonnál, de olyan is volt, hogy elkísértek a fellépésre, és együtt búcsúztattuk utána az óévet – mesélte az Operettszínház művésze.

Borítókép: Cservölgyi Zsófia