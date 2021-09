A diákok firkái ihlették Kertész Sándor grafikáit

Kertész Sándor festőművész grafikamunkáiból nyílt kiállítás a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárban szerdán.

A tárlatot eredetileg tavaly, a művész nyolcvanadik születésnapja alkalmából szerették volna megszervezni, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották az eseményt.

A kiállítás Kertész Sándor egész pályafutását mutatja be. A megnyitón elhangzott, a festőművész akkor kezdett el grafikákat készíteni, amikor a Táncsics-gimnáziumban tanított. Több munkáját is a lyukas óráiban készítette el.

Kertész Sándor rendszerint a diákoktól kapott ihletett. Látta, hogy a gyerekek a füzet szélére rajzolgattak, ez pedig rá is nagy hatással volt. Virág Erzsébet, a Takáts Gyula könyvtár rendezvényszervezője elmondta, a kiállítás ötletével Kertész Sándor kereste meg az intézményt. Szerette volna, ha a művei iránt érdeklődők nemcsak a festményeit, hanem a grafikai munkáit is megismernék. Virág Erzsébet hozzátette, az alkotásokat néhány akril festmény is díszíti, ezeken a művészre jellemző sárgás színvilág jelenik meg.

Az ecsetrajzok, tusrajzok a hatvanas, hetvenes években készültek. A tusrajzokból néhány könyv­illusztrációként is megjelent. A ceruzarajzok egy részét a 90-es években alkotta meg Kertész Sándor. A ceruza finom szürke árnyalata magában hordja a lírai hangulatot és a bensőségességet – hangzott el a kiállítás megnyitóján.

Az alkotásokat a könyvtár földszintjén található kamarateremben, nyitvatartási időben, október 15-ig lehet megtekinteni.