A fiatalok nehezen adják meg az esélyt a verseknek

A legkisebb somogyi falu kultúrházától a fővárosi teátrumok színpadáig, és a határon túl magyar közösségek műhelyeiig eljutott már egy Marcaliból származó, fiatal versmondó. Kurucz Ádám Konrád arra tette fel az életét, hogy a költészetet közel vigye az emberekhez – és ez manapság nem egyszerű.

A „Büszke voltam a magyarra” címmel Ady Endre életéről összeállított monodrámáját csütörtökön mutatta be a Kaposvári Polgári Casinó szervezésében a Takáts Megyei és Városi Könyvtárban.

– A múlt héten Csökölyben léptem fel az általános iskolában szintén a megyei könyvtár segítségével – mondta Kurucz Ádám Konrád. – Főként fiatalok és idősebbek jöttek el összesen negyvenen, ami egy kis falu esetében szép számnak mondható. Ezért szeretném megköszönni Luter Mária, csökölyi könyvtáros szervezését.

A 27 éves versmondó Marcaliban kezdte az iskoláit, majd a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára iratkozott be. Elvégezte a jogot, de közben megtalálta a költészetet. Kijárt egy színiiskolát is, de a színészet iránti érdeklődése alapvetően a versmondásból ered. Két verses műsort állított össze az elmúlt egy évben, az egyik József Attila, a másik Ady életpályájáról szól 40-50 percben. Felkérésre viszi művelődési házakba, iskolákba, könyvtárakba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nehéz helyzetben van manapság az, aki a költészetet tolmácsolja – vallotta be a Latinovits Zoltán-díjas versmondó. – De ezt választottam hivatásomnak, vagyis inkább azt mondanám, hogy a versek választottak engem. Ma a versmondás nem a legnépszerűbb műfaj, pedig 30-40 évvel ezelőtt még elképesztő érdeklődés volt iránta. Nem tudom, hogy ez mára hová tűnt. Különösen a fiatalokat nehéz megszólítani. Talán az iskolában nem hozzák meg kellőképpen a kedvet a versekhez. Én is csak érettségi után találkoztam igazán a költészettel úgy, hogy saját magam találtam rá. Nehéz a fiatalokat megszólítani, de ha eljönnek egy műsorra, akkor többnyire kellemesen csalódnak. Azt mondják, hogy nem is várták volna, költészet érdekes és izgalmas lehet, mert nem adják meg neki az esélyt.

Kurucz Ádám Konrád hozzátette: nincs bevált stratégiája a szavalásban, ehelyett engedi, hogy a vers mondanivalója és a szöveg magával ragadja, és rá ugyanúgy hasson rá, mint a közönségre.

Ady mai is aktuális

Kurucz Ádám Konrád műsorai nem szavalóestek; monodrámák cselekménnyel, díszlettel, mozgással, zenei aláfestéssel, amelyekben a versek és prózai szövegek dominálnak. Ady művészetét időszerűnek tartja, hiszen jövőre lesz halálának 100. évfordulója, és az idén emlékezünk meg az első világháború befejezéséről. A lírájának pedig egyik domináns része a háborúellenes költészet. Adyhoz azonban mégsem az évfordulók miatt fordult a versmondó, hanem azért, mert az egyik legnagyobb magyar költőhöz akart visszanyúlni. Bár szerinte Ady életében vannak kényes pontok, a költészete mégis hungarikum, mert van olyan magja, amely minden magyart összeköt határon innen és túl.