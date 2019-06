A Kapos Art művészei állítottak ki Marosvásárhelyen

Június végéig látogatható Marosvásárhelyen az Art Nouveau Galériában az a képzőművészeti tárlat, amelyre a Kapos Art Képző -és Iparművészeti Egyesület tagjai is meghívást kaptak.

A GRA-FO MÉDIA, azaz grafikai, fotóművészeti-és média műfajokat felölelő kiállítást második alkalommal rendezték meg Erdélyben. Négy Kapos Art-os alkotó, Halmos Klára, Kántor József Vörös András és Rob Ibolya munkái kerültek kiállításra a határon túli városban.

A nemzetközi kiállítás a Tiltakozás – Protest témakörében szerveződött, a kaposvári alkotók munkái is jól illeszkedtek a válogatásba. – A kiállítás is bizonyítja, hogy a művészetben nincsenek határok- mondta el Halmos Klára a Kapos Art Egyesület titkára, hisz nagyon hasonló szemléletmódot képviselünk. Ugyan a megnyitón nem tudtunk jelen lenni, de a nemzetközi kapcsolataink ápolására nagy hangsúlyt fektetünk.

Az egyesület tagja közt vannak határon túli, erdélyi alkotók is. Többek között ennek is köszönhető, hogy júliusban Nagyváradon lesz a Groteszk Gyűjteményünk válogatásából egy kiállítás-tette hozzá az egyesület titkára. Megtudtuk továbbá, hogy az immáron hagyományosnak számító nyári művésztelep idén Barcs helyett Szigetváron kerül megrendezésre a vár és a vigadó épületében augusztus elején. Annak ellenére, hogy ebben az évben a vártnál kevesebb támogatásban részesültünk, fontosnak tartjuk a bemutatkozási lehetőségeket, nem csak a határokon túl, hanem Kaposváron is. A Csiky Gergely Színházban a felújítás előtti években lehetőségünk adódott, hogy kiállításokat rendezzünk a kortárs művészet jegyében. Reményeink szerint ez az elindult kezdeményezés továbbra is fennmarad az épület megújítását követően, és továbbra is színesíthetjük alkotásainkkal a kultúra és a művészetek iránt érdeklődők életét. – tette hozzá a Kapos ART képviselője.