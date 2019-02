A Kőröshegyi Levendulásban is lesz Kultkikötő

Újabb helyszínnel bővül a Kultkikötő.

A Kőröshegyi Levendulás és a Balaton part leghosszabb összművészeti fesztiválja megállapodtak, hogy három alkalommal, 2019. június 6–án és 29–én, valamint július 20–án a levendulasorok között rendeznek koncerteket és színházi előadásokat. Az állandó helyszíneken, Balatonföldváron, Balatonbogláron és Balatonfenyvesen gőzerővel zajlanak az előkészületek, a nyáron biztosan fellép a Kultkikötőben Dés László és Bródy János. Nagy érdeklődésre számítanak a szervezők a Budapest Bár koncerten.

A jegy megvásárlása mellett szabadbérletet is válthatnak, amely a tetszőlegesen kiválasztott, balatonföldvári helyszínen megvalósuló színházi előadásokra és idéntől a koncertekre is beváltható. Még nyár előtt 2019. február 13–án, Balatonföldváron a Manna Produkció Nőkből is megárt…című darabját lehet megnézni. Tordai Teri és Horváth Lili két alkalommal játszottak eddig együtt színpadon, de anya-lánya kettősben most először láthatja őket együtt a közönség.A Kabóca Bábszínház Szirmok című csecsemőszínházi előadását pedig február 18–án, Balatonbogláron játsszák.