A népzene bűvöletébe kerültek a karádi métások

Életre szóló barátságok is köttetnek a karádi Méta táborban. A népzene bűvöletében zajló bő egy hét ritka lehetőség arra, hogy előadóművészektől tanuljanak fiatalabbak és idősebbek együtt.

Közel húsz tanár segíti a táborlakók zenei fejlődését, sokféle hangszer megszólal a Méta táborban. Így például bőgőn, brácsán, hegedűn, tárogatón, klarinéton, s még cimbalmon is tanulhatnak a fiatalok most Karádon. A hangszereseken kívül gyakorolnak még énekesek és táncosok is a táborban. Körülnézve, a népzenét kívülről csodaló ember számára is hamar világossá válik: a táborozókat valóban a közös muzsika ereje, szeretete élteti.

– A kicsik nagy fába vágták a fejszéjüket, de nagyon ügyesek, ők szatmári muzsikát és egy pici kalotaszegit játszanak a saját szintjükön – mondta el ottjártunkkor Salamon Beáta előadóművész, a tábor művészeti vezetője, egyben egyik tanára. Mint megtudtuk, a táborban előkerülnek többek között a régi széki táncok is, mások például boncidai muzsikát tanulnak. – Egy kezdő akár egy évet is haladhat a tábor egy hete alatt – folytatta Salamon Beáta. – Van, aki technikában fejlődik legalább egy évet, van aki pedig hazavisz magával egy évre tanulnivalót.

Különleges az idei tábor, hiszen harmincadik alkalommal szervezték meg. A részvétel is ehhez méltón alakult, rekordszámban érkeztek táborlakók – tudtuk meg. – Az életem részévé vált a Méta tábor – tette hozzá Salamon Beáta. – Olyan ez, mint amikor az embernek születik egy gyermeke, majd egyszer csak nagymama lesz. A zenetanulásban is van különlegesség az idén, ilyen az is, hogy Kalotaszegről, Mérából hívtunk meg két fantasztikus zenészt, sokgenerációs muzsikust.

– Nagyon örülök, hogy meghívtak ide – mondta az erdélyi Mérából érkező Árus Béla, aki harmonikát tanít, s aki immáron másodszor vesz részt a táborban. A zenész úgy fogalmazott: ebben a táborban minden érték. Mint mondta, a bő egy hét nagyon sokat jelent, nap mint nap új dalokat vesznek elő, amiket ha magától kellene megtanulnia a gyerekeknek, akkor az évekbe telne. Ő maga már a bölcsődében is kalotaszegit hallgatott, s már az ősei is zenészek voltak. Ugyanakkor szerinte az itteni fiatalok is jól ismerik a kalotaszegit.

Hasonlóképpen vélekedett a Fejér megyei Balinkáról érkezett Rostás Áron is, aki hetedszer vesz részt a Méta táborban. – A tábor lelke a muzsika – jegyezte meg. – Szívesen jövök ide vissza, mert találkozhatok azokkal a barátokkal, akikkel a kezdetek óta tartjuk a kapcsolatot. Olyan életre szóló közösségek alakulnak itt ki, olyan barátságok köttetnek, amelyek bárki számára meghatározóak lehetnek. Az oktatás olyan magas színvonalú, hogy én például a tábornak köszönhetően választottam a népzenét, mint kitűzött célt. Reménykedem benne, hogy majd ezzel tudom keresni a kenyeremet. Klasszikus zenészként kezdtem, eljöttem a táborba, és népzenész lettem. Kicsi korom óta játszom hegedűn, másodhangszerem a cimbalom, de szoktam bőgőzni, brácsázni is.

– Olyan erőt ad, hogy ennyi zenész együtt muzsikál, ami életre szóló emlék bárkinek – vélekedett a karádi Szabó Zsolt, a DióBanda bőgőse, régi motoros táborlakó, aki 20 éve foglalkozik zenével. Mint mondta, eredendően táncos, ám kíváncsi volt a másik oldalra is, ezért ragadott hangszert. – Aki itt elkezdi, soha nem hagyja abba, vagy ha esetleg le is teszi a hangszert, mindig szeretni fogja ezt a műfajt – tette hozzá.

Karád sem pusztán a házigazda szerepét tölti be ezekben a napokban, jóllehet ez a hét sokat számít a helyi vendéglátóipari egységnek, s a magánszállásadóknak is. – Rengeteget jelent nekünk a tábor, sok a visszatérő vendég, sok barátság szövődött a helybeliek és a táborlakók között – mondta el érdeklődésünkre Schádl Szilárd polgármester. – Turisztikailag is fontos számunkra, hiszen ahány vendég van, annyifelé viszik a jó hírünket. Három gyöngyszemünk van: a hímzés, a népzene, a néptánc, melyek szerves részei községünk életének. Az ide látogatók megismerik a mi népművészetünket, és a mi fiataljaink is sokat tanulhatnak az igazi öreg rókáktól.

Bár korábban jöttek Európa más országaiból, sőt még az óceánon túlról is Karádra, a koronavírus-járvány ezt sajnos megakadályozta az idén – tudtuk meg Poór Kinga táborvezetőtől. Ám így is vannak vendégek a határon túlról, a Felvidékről és Erdélyből is érkeztek a június 26-tól július 4-ig tartó táborba.

Fotók: Németh Levente