A nyárra és a látogatókra készülnek Szennán

Bár nincsenek turisták, akiket körbevezethetnének, és a Szennai Skanzen bezárt a téli hónapokra, bőven van tennivalójuk az ott dolgozóknak. Az egyik szobát fonóvá alakították, alkotnak a dolgos kezek, a napokban pedig pótszülei lettek egy rackaikerpárnak is.

Egy hamuszínű macska igyekezett a lábunk mellett beosonni a meleg helyiségbe, ám hamar kitessékelték a Szennai Skanzen munkatársai. Az állatok közül most csupán egy kisbárány élvezheti a befűtött szoba melegét, mert egyelőre emberi gondoskodásra szorul. Kétóránként cucliztatják kecsketejjel. Míg ikertestvére az ólban fejlődik a juhok között, addig őt egyelőre extra gondoskodásban szükséges részesíteni. Nem mindennapi feladatok jutnak a nem mindennapi időkben a nem mindennapi skanzenben. Egy óriási asztalon kész műalkotások sorakoztak szőttesek, színpompás gyöngyös karkötők és kendők formájában.

– Ahogy látszik, nem állt meg nálunk az élet. Terveink vannak, mit készítünk a skanzen szépítésére, és ha megnyitunk, saját termékként értékesítjük majd a zárás alatt készült dolgokat – mondta Bálint Angelika hagyományőr a szövőszéknél ülve. – Mivel vannak birkáink, és jómagam pont a közelmúltban tanultam meg rokkán fonni, jól jött ki a lehetőség, hogy a gyapjukból fonalat fonjunk, amely növényekkel megfestve színes szőttesek alapanyagát adja – mutatta a padon sorakozó, a régmúlt idők hangulatát idéző kézműves szőnyegeket. A szövőszéken éppen sötétítő függöny készült a bejárati ablakokra.

– A régi, paraszti kultúrában, pont ez volt a lényeg: az önellátás. A vendégeinknek is be szoktuk mutatni, hogyan készítjük a fonalat, négy éve foglalkozunk ezzel – tette hozzá. Felsorolta, mi minden készült eddig a szőttesekből, amelyeket felváltva készítenek, hogy ne legyen unalmas a tevékenység.

– Természetesen a gondnoki feladatokat is ellátjuk, az udvarokat is rendben tartjuk, és az állatokról is gondoskodunk – sorolta Angelika, aki immáron húsz éve foglalkozik szövéssel.

– Az egyik udvarban szoktunk egy kis búzát vetni, annak a szalmáját is hasznosítjuk, és a kukoricacsuhét is, ugyanúgy, ahogyan régen tették a paraszti kultúrában. A varrógépen pedig már a nyárra tervezett gyermektáborunk kellékei készülnek: kendők és kis tarisznyák, amelyekbe a kézműves alkotásaikat gyűjthetik majd a gyerekek – mutatta Angelika a textileket, amelyek között levendulával töltendő illat­zsákok és természetesen népi motívummal ellátott maszkok is voltak. Kétóránként, a kézműveskedés szünetében a báránykákat is megetetik az asszonyok, így segítve a fejlődésüket.

Fotó: Muzslay P.