A pillanatot keresik a mélységtől a magasságig

„Pro Urbe Kaposvár” díjjal ismerték el a harmincnyolc éve alakult Compur Fotóklub munkáját. A kezdetektől, a jelenről és az elismerésről Bedő Kornél elnökkel beszélgettünk.

Bedő Kornél elnök azt mondja, sikerük titka a baráti légkörben rejlik, s hogy elkötelezett a fotózás iránt.

– Milyen céllal alakult meg a Compur Fotóklub 1982-ben?

– A Somogyi Fotóklubban az akkori fiatalok nem mindig értettek egyet az idősebb generáció ötleteivel, elvárásaival, ezért úgy döntöttek, hogy alakítanak egy másik klubot.

– Profi vagy amatőr fotósok jellemzik inkább a klubot?

– A profi szó szoros értelemben azt jelenti, hogy valaki pénzt kap a fényképezésért, az amatőr pedig aki a „felesleges” pénzét költi a hobbijára. A szó legnemesebb értelmében amatőrök vagyunk, hiszen szenvedélyünk a fényképezés, de nem abból élünk.

– Mennyit változott az elmúlt majdnem 40 évben a fotóklub?

– 1988-ban, nyolcadik osztályos koromban csatlakoztam, személyes élményeim az ez utáni időszakból vannak. Nagyon befogadó volt a közösség. Még a legidősebb tagok is elvárták, hogy mi, fiatalok tegezzük őket, mindenben számíthattunk a segítségükre. Vezetőként azóta is az egyik legfontosabb célom ennek a légkörnek a fenntartása. Felsőfokú tanulmányaim miatt egy ideig ritkán látogattam a klubot, de amikor hazakerültem, a tagok rám bízták az alelnökséget. Egy év múlva az akkori elnök elköltözött a városból és rám maradt a feladata. Sajnos nagyon kevesen voltunk a klubban, nem voltak rendes programjaink, csak beszélgettünk. Rossz érzés lett volna, ha akkor szűnik meg, amikor én vezetem, ezért rendszeres programokat, előadásokat szerveztem. Ennek meg is lett az eredménye és szép lassan elkezdtünk gyarapodni.

– Mennyien vannak, milyen most a korosztály?

– Jelenleg ötvenketten vagyunk, a legfiatalabb tizenkét éves, a legidősebb hetven. Nemcsak fiatalon, hanem idősebb korban is csatlakoznak hozzánk. Többen akkor, amikor elérték a nyugdíjkorhatárt.

– Mi lehet a népszerűség oka?

– Egyrészt a korábban említett baráti légkör, másrészt a mai virtuális térben működő, elidegenedő világunkban az embereknek szükségük van a személyes találkozásokra, kapcsolatokra. A rendszeres klubfoglalkozások, fotóséták, kirándulások erre adnak jó alkalmat.

– Mi a feltétele annak, hogy valaki belépjen a fotóklubba?

– Nincsen felvételi vizsga, vagy hasonló megmérettetés. Minden fényképezés iránt érdeklődőt szeretettel várunk, bátorítom is azokat, akik eddig nem mertek eljönni, itt az idő.

– A tagok még mindig fényképezőgéppel alkotnak, vagy már megjelentek a mobiltelefonos képek is?

– Volt már arra is példa, hogy mobiltelefonos képet állítottunk ki a hagyományos kiállításunkon, hiszen bizonyos témákhoz a telefon is kiváló eszköz. Egy korszerűbb eszközzel jobb képet lehet készíteni, mint egy régebbi kompakt fényképezőgéppel. Arról nem is szólva, hogy az szinte mindig kéznél van. Természetesen azért egy komolyabb fényképezőgéppel technikailag tökéletesebb felvételeket lehet készíteni.

– Minden területen alkotnak?

– A víz alatti fényképezéstől a csillagokig terjed a téma. Azt is mondhatjuk, hogy a mélységtől a magasságig minden területet lefedünk.

– Mit jelent a fotóklubnak az elismerés?

– Nagyon jól esett, hogy egy ilyen rangos elismerést kaptunk. A díj igazolta, hogy jó az irány, és további bátorítást adott nekünk, hogy Kaposvár és Somogy fotósait még jobban segítsük alkotó tevékenységükben.