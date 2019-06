A prágai világkiállításon épült fel a kaposvári egyetemista terve

Cseh Petrának, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar látványtervező szakos hallgatójának tervei valósultak meg a cseh fővárosban.

A négyévenként megrendezett világkiállításon, a Prágai Qadriennálé Diákszekcióján, 43 ország színházművészeti látványtervező szakos hallgatói mutatkoztak be az idén is, kaposvári egyetemista munkája a központi helyen volt megtekinthető.

A látványvilág megálmodója Cseh Petra a kaposvári művészeti karon az idén diplomázó hallgató közel egy éve készítette el látványtervét arra a pályázati felhívásra, amelynek magyarországi főkurátora a Petőfi Irodalmi Múzeum-Országos Színháztörténeti Intézete. A tárlat központi témája a képzelet-átalakulás és emlékezet témaköre volt. A csoporttársakkal közösen kivitelezésre került projekt, a Mi van a felhőben? címet viselte, az egyetemi oktatók és a prágai látogatók véleménye alapján hatalmas sikert aratott.

– Az alapkoncepcióm egy felhő létrehozása volt, amely a képzeletünkre, az egymásba folyó gondolatokra utal, ugyanakkor a számítógépes felhőt is jelentheti, amelyben képeket, terveket őrzünk. Ezt a hatást hoztuk létre egy csapatmunkának köszönhetően. A tervekből megvalósult installáció három napig épült a helyszínen, és több hónapnyi előkészület előzte meg. Egy közel négyszer négy méteres térberendezést készítettünk, amelynek egy plexidobogó volt az alapja, majd e fölé építettünk kétezer plexicsövet, amit még Kaposváron egyenként egy vattaszerű anyaggal vontunk be. A helyszínen pedig egyesével illesztettük a helyére, majd LED-fénnyel való megvilágítás által nyert igazán értelmet. Ezáltal egy olyan interaktív tér jött létre, amelybe a látogató besétálva egészen különleges élményben részesülhet-mondta el Cseh Petra a koncepció megálmodója. Ezen kívül a talapzat a hallgatók személyes munkáit rejtette, rajta QR kódokkal, amelynek beolvasásával a munkákat bemutató honlapra lehetett betekinteni.

A szakmai munkát az egyetem látványtervező szakon oktató Herédi Győző és Molnár Zsuzsa kísérték végig, akik a kezdetektől a munka kivitelezéséig támogatták a jelöltet. Megtudtuk, hogy a kiállítás építésében részt vettek a budapesti Képzőművészeti Egyetem és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói is. A prágai kiállításon többek között mexikói, iraki, portugál, szerb, dán hallgatók munkái is láthatóak voltak, és színvonalas szakmai előadások, workshopok is színesítették a találkozót.

– Nagyon tetszett, hogy mennyire sokrétű felfogásmódban közelítették meg a pályázók a témát, ami által az egész a kiállítás rendkívül érdekes és izgalmas volt számomra – fűzte hozzá Petra. Elmondta továbbá, hogy reményei szerint a Kaposváron szeptemberben megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényen újra felépítik majd az installációt.