A tárgyalkotó kultúra fennmaradásáért dolgoznak Somogyban

Hétfőn délelőtt iskolai foglalkozással, délután a Vigasságok terén az alkotóknak megtartott faragószakkörrel zárta a járvány miatt meglehetősen rövidre sikeredett félévet a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület. A szervezet vezetői csak őszre tervezik a folytatást.

Gosztonyi Zoltán elnök elmondta, hogy mivel jelenleg az alkotók meglehetősen szűk helyen dolgoznak, hosszú távon megoldást jelentene egy több helyiségből álló alkotóház, amelyben akár több foglalkozást is lehetne tartani egy időben. Itt a műhelyeiknek, eszközeiknek is lenne végleges helyük. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület a jelenlegi formában 1997 óta működik, megalakulásukkor jóval nagyobb volt a létszámuk, mára azonban a megyében már csak ötven, többségében tapasztalt korú tagjuk van. Az egyesületbe egyéves próbaidő után lehet bekerülni, és a jelentkezőknek ez idő alatt kell bizonyítaniuk a szakmai rátermettségüket, és aktív önkéntes munkát is kell végezniük.

A döntően minősített alkotókból álló tagság mintegy tizenkét szakmát képvisel, amelyet a mai gazdasági és társadalmi környezetben, megváltozott igények szerint művelnek.

– Míg a régi időkben a kézműves mesterségek a legtöbb esetben apáról fiúra szálltak, így volt kitől megtanulni a mesterfogásokat is, addig ma ezeket a szakmákat egyéb módon kell elsajátítaniuk az érdeklődőknek. Ehhez járulunk hozzá oly módon, hogy széles körben szervezünk szakmai bemutatókat és játékos formában ízelítőfoglalkozásokat. Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolásokra, amelynek részeként előadásokat és foglalkozásokat tartunk az oktatási intézményekben, emellett nyári napközis táborokat is szervezünk a részükre, míg az egyéb érdeklődőknek a szakköreink során tudunk mélyebb ismereteket nyújtani.

Gosztonyi Zoltán elmondta, természetesen az alkotóikról sem feledkeznek meg, akiknek a továbbfejlődéséhez rendszeres szakmai találkozókat szerveznek, emellett részvételi lehetőséget biztosítanak számukra kiállításokon, fesztiválokon és egyéb rendezvényeken.

– Mindezekhez igyekszünk az anyagi feltételeket is biztosítani, de sajnos az elmúlt időszakban csak a Csoóri-pályázaton elnyert pénzekből sikerült nagyobb bevételhez jutnunk – avatott be az elnök. Bár tagdíjat is szednek és némi összeg adófelajánlásokból is érkezik, a rendelkezésre álló pénzt felemésztik a működési költségek. A pályázatokhoz naprakész információkkal nyújt nagy segítséget a budapesti székhelyű, hatvan szervezetet tömörítő Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ), amelynek Somogyban egyedüliként tagja az egyesület.

– A jövőben egyéb bevételi forrásokat is fel szeretnénk kutatni, hogy a jövőben is segíteni tudjuk Somogy gazdag tárgyalkotó kulturális örökségének megőrzését és továbbadását – mondta el terveiket Gosztonyi Zoltán.

Harmadik ciklusát tölti az elnök, de már átadná a stafétát

Az szervezet irányítója az elkészült alkotásokra vonatkozóan több érdekességet is megosztott.

– Az egykori paraszti életet a sokrétű eszközkészítés jellemezte, amelyeket gyakran díszítettek. Ezeket a tárgyakat a mindennapi életben használták is, a szebb darabokat ugyanakkor elcserélték egymás között vagy elajándékozták, illetve a vásárokon értékesítették. Ma már a jóval szűkebb körű kézműves szakmák termékei szinte kizárólag egyedi darabok, amelyek értékesítése többnyire helyi vásárokon, újraéledő piacokon és népművészeti rendezvényeken történik – avatott be Gosztonyi Zoltán. A harmadik ciklusát töltő elnök kiemelte, hogy jövőre mindenképpen szeretné átadni a stafétát a vezetésben. – Több mint tíz esztendeje, 2010 óta irányítom a közösséget, és bár kitűnő segítőim vannak, belefáradtam ebbe a munkába. Szívesen látnék lendületes fiatalabb kollégát magam helyett, aki ötleteivel, szakmai elhivatottságával magával tudná ragadni a tagságot – indokolta az elhatározását Gosztonyi Zoltán.