A téli erdő szépségei az Erdők Házában

A téli erdőt örökítette meg Konkoly Attila kaposvári fotós, ezekből a képekből nyílt kiállítás az Erdők Házában.

A zselici táj, a ropolyi erdő, a gálosfai tó behavazott látképe arra hívják fel a figyelmet, hogy az erdő télen is teli van élettel. A fotósnak a madarak a kedvencei, így természetes, hogy a képeken életre kelnek a legkedveltebb itthon telelő fajták, mint a széncinke, az ökörszem, a tengelic vagy a fenyőrigó. A vászonra nyomtatott fotók különleges hangulatot teremtenek.

Dobos Ildikó, az Erdők háza vezetője, és a tárlat szervezője elmondta, hogy az ingyenesen megtekinthető kiállítás az év utolsó tárlata, március elejéig várja a látogatókat. Megtudtuk, hogy a kiállításhoz kapcsolódóan januárban több program is várja az érdeklődőket. A hazánkban található madarak életével kapcsolatban játékos foglalkozásra hívják a gyerekcsoportokat, a téli erdő életéről pedig hivatásos vadász tart előadást január 10-én.

Kreatív nap keretében a farsangi időszakra készülődve kézműves foglalkozás is lesz az Erdők Házában.

– Programjaink elsősorban az általános iskolások, és óvodások körében nagyon népszerűek, az idén mintegy négyezer látogatót számláltunk, melyek közt szép számmal voltak gyerekcsoportok a megye távolabbi településeiről is, és Baranyából, Zalából is érkeztek hozzánk – fűzte hozzá Dobos Ildikó. A látogatóközpont közel két órás tartalmas, élményeken alapuló programot kínál a látogatóknak, élményszobákkal, interaktív bemutatókkal, vetített képes előadásokkal.

Az erdő világához kapcsolódó jeles napokon kiemelt programokkal várják az érdeklődőket, és környezetvédelmi vetélkedőt is tartanak. Mindehhez rengeteg eszköz, társasjátékok, kirakók és tabletek is rendelkezésre állnak, nem csak kisebbeknek, hanem a középiskolás korosztály számára is elérhető és feldolgozható ismeretanyaggal. A tavasz folyamán pedig újabb kiállítással készülnek a Sefag munkatársai a látogatók örömére.

