A Terminátor forgatására is eljutott a fotós a zászlóival

A tavaly készített felvételeit rendezgeti az ismert somogyi légi fotós, Kószó András a járvány harmadik hulláma alatt. Most ritkábban, leginkább csak egy helikopter utasaként emelkedik a levegőbe. Az édesapjától tanult zászlókészítést viszont otthon is gyakorolhatja, sok hollywoodi filmhez gyártott már zászlókat, így vett részt több forgatáson is.

Kószó András annak idején édesapjával kezdett repülni, s már huszonöt éve készít lobogókat is. – Pár éve már amerikai filmekhez is készítek zászlókat, legutóbb egy új Netflix-es produkciónak – mondta Kószó András. – A Terminátorban is igényt tartottak a munkámra, ott is voltam a forgatáson. Fel sem tudom sorolni, hány filmben szerepeltek a zászlóim, emellett csapatoknak, önkormányzatoknak is dolgozom. Magyarországon kívül több külföldi országból is vannak megrendeléseim. Történelmi zászlókat készítek váraknak, amiket teljesen kézzel festek és akkor is hasznomat veszik, ha egy egyedi lobogót restaurálni kell. Így a Bocskai István Múzeumnak készítettem másolatot egy olyan Bocskai-zászlóról, amiből csak egy példány maradt fenn.

Ám Kószó András életében legalább ekkora szerelem a légi fotózás, mert mint mondja, más világot ismer meg az ember fentről, olyan látvány tárul a szemünk elé, amely a földről nem adatik meg. – Eldugott helyeket, vadregényes tájakat fedeztem fel magamnak – beszélt a hobbijáról.

Most régebbi képeket posztol, mert tavaly sokat készített, és elmaradt a feldolgozással, emellett a Somogyország madártávlatból című filmje 2. részén is dolgozik, ami hamarosan látható lesz. Négy éve vette az első drónját, de mostanában egy barátja sokat viszi helikopterrel, utasként. – Ilyenkor egy nyomvonalon keresek különleges helyeket, azt szoktam nagyobb objektívvel végigfotózni – árulta el.

– Épített objektumokkal, templomokkal kezdtem, de ma egyre inkább a különleges tájak foglalkoztatnak. Így találtam rá a Zala torkolatának somogyi részére, vagy Kaposmérőben egy eldugott tóra és épületre. Sokan nem is sejtik, mennyire páratlan szépsége van az itteni tájnak. Legutóbb Bőszénfán a szarvasfarmot fényképeztem, előtte Kassai Lajosnál fotóztam, videóztam, nála egy filmet is készítettem, majd ugyancsak a környéken egy különleges bölényfarmot is meglátogattam fotózás céljából.

Hat esztendeje meghalt az édesapja, aki világviszonylatban jegyzetten is egyedül épített meg egy duplaszárnyú repülőgépet Jutában. A gépet egy jó barátjára bízta, akinek a hangárjában most is üzemképes állapotban áll a gép, amely akár a levegőbe is emelkedhetne, de Andrásnak ehhez nincs meg egyelőre a pilótaigazolványa. Édesapja nem hivatásos pilóta volt, hanem sportrepülő, főtevékenysége a zászlókészítés volt, amit ballagási tarisznyák gyártásával kezdett 1976-ban, majd a rendszerváltás után mind inkább a zászló -és címerkészítés került előtérbe a vállalkozásában, amit fia folytatott.

A vírus miatt csak tervezi az utazást

Jelenleg a vírus meggátolja az utazásban, de szeretne ismét eljutni külföldre, videókat, kisfilmeket készíteni. A járvány miatt most főként a hazai tájakra koncentrál, de készül a Dolomitokba, és más külföldi helyszínre, az Adriára, az Alpokba, és Itália déli részére is. 11 ezer követője van az Instagramon és több mint 1,1 millió nézettsége a YouTube-csatornáján. A National Geographic online felületén eddig 28 képe jelent meg, amiből 10 elnyerte a „Nap képe” címet, gyakran publikál náluk, és volt rá példa, hogy a magazinban külön oldalt is kapott. Képei már vászonképként is elérhetők.

Fotó: MW