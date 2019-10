Ady Csinszkája művész is volt, nemcsak múzsa

Igazságtalanul bánt vele az utókor, mert saját jogon is művész volt Ady Csinszkája, nem csupán múzsa. Boncza Berta verset írt, festett, rajzolt. Életútjáról Raffay Andrea irodalomtörténész tartott előadást a Takáts Gyula emlékházban.

Gyakran a szakirodalomban is egyoldalúan negatív Csinszka a megítélése, ez ösztönözte arra a fiatal kutatónőt, hogy több kötetet szenteljen Ady múzsájának és annak, hogy megváltoztassa ezt a szemléletet. Boncza Berta 125 éve született, 85 éve halt meg, és megharcolt a házasságáért – hangzott el a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ülésén. – 2012-ben jártam Erdélyben, és a csucsai Boncza-kastélyt látva kezdett érdekelni az egykori lakói sorsa – mondta Raffay Andrea, a Magyarságkutató Intézet munkatársa.

– Életrajzi nagymonográfiát készítettem róla Csinszka, a halálra szánt, kivételes virág címmel. Érdekesség, hogy ezt a sort valójában ő írta Szendrey Júliáról, ugyanis hasonlóan tragikus évek, nehéz második házasság jutott mindkettejük osztályrészéül.

Az önéletrajzi kötet mellett az irodalomtörténész egy másik kötetben összegyűjtötte Csinszka összes versét, köztük eddig kiadatlan költeményeket, és a festményeivel, rajzaival illusztrálva, elemző tanulmányokkal együtt jelentette meg, Szívem véresre szétzúzott játék címmel. Raffay Andreát Csinszka vezette el Szendrey Júliához, s az ő verseinek is szentelt egy könyvet. Szerinte ahhoz, hogy a magyar szerelmi líra leggyönyörűbb alkotásai megszülethessenek, ez a két nő kellett. Érdekesség, mindketten 40 éves koruk körül vesztették életüket. Az irodalomtörténész most Szendrey-életrajzra készül. A somogyi vonatkozásokról is szó esett: Ady és Csinszka az esküvőjük után a Balatonnál készítettek fotót, és később Boncza Berta Siófokon nyaralt Márffyval is.