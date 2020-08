Az alkotói szabadságnak semmi sem szabhat határt

Ismét festő és grafikus művészekkel népesült be a mezőcsokonyai általános iskola.

A település nagyon népszerű, hiszen ezen a nyáron már a második alkotótábort szervezték meg. Az előző csapat július végén festette meg a falu szépségeit, egy hét „szünet” után pedig egy másik művészekből álló csoport döntött úgy, hogy ők is Mezőcsokonyán bontakoztatják ki tudásukat.

Adelmann Gusztáv, az alkotótábor vezetője elmondta: az idén húsz művész vesz részt az egyhetes táborban, többségük somogyi és budapesti alkotó, de Tolna megyéből is érkeztek hozzájuk. A tábornak nincs külön tematikája, így a művészek fantáziáján múlik, mi kerül majd a vászonra. A művészek többsége már sokszor volt Mezőcsokonyán, így jól ismerik a települést.

A művészek többsége már jól ismeri Mezőcsokonyát

– Több festmény és rézkarc is született – fogalmazott Adelmann Gusztáv. – Voltak, akik hoztak magukkal egy-egy témát és azt festették meg, de a település szépségeiről is készültek már képek. Az egy hét alatt több alkotás is születik, ezekből néhányat majd az önkormányzatnak ajándékozunk. Akik rézkarccal dolgoznak, ők általában ötöt, a festők körülbelül hármat tudnak elkészíteni, a gyorsabban alkotók pedig akár a kétszeresét is – tette hozzá Adelmann Gusztáv.

A művészeket alkotás közben is meg lehet majd lesni, csütörtökön délután ugyanis munkabemutatót szerveznek az iskolában.