Az ecsedi boszorkány megteremtője a kaposvári bibliotékában

Miklya Luzsányi Mónika, író látogatta meg szerda délután a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban táborozó fiatalokat. A publicistával Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság elnöke beszélgetett, de a napközis tábor tizenhat fiatalja közül is bárki kérdezhette az írónőt.

Miklya Luzsányi Mónika elsősorban gyermekeknek ír, de felnőttek szóló könyvei is megjelentek már. A beszélgetésen elhangzott; ötgyermekes édesanyaként a kezdetekben gyermekeinek írt kisebb, majd hosszabb történeteket, később pedig a „nagyközönség” számára is jelentek meg írásai. Pedagógusként először olvasónaplókat és tankönyveket is készített az alsós korosztálynak, legjobban pedig a gyermekeknek szóló írásaiban bontakozott ki.

Az írónő kiemelte: igazából nem számít, hogy mese, regény, vagy szépirodalmi műfajt ír, a legfontosabb, hogy olyan történetet fogalmazzon meg, ami érdekli a gyereket. – Lehet, hogy egyszer valamelyikőtök szerepel majd egy könyvemben – mondta a tábor résztvevőinek Miklya Luzsányi Mónika. – A szereplőimet úgy találom ki, hogy meglátok egy karaktert az utcán, vagy éppen itt a könyvtárban, valahol máshol megtapasztalok egy problémát és ezt a kettőt összekombinálom. Mire leülök a számítógép elé és nekiállok írni, addigra már ott van a fejemben az egész történet. Viszont a könyvben nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogyan én azt korábban elképzeltem. Sokszor teljesen más lesz a végkifejlet – fogalmazott az író.

A beszélgetés után felnőtt olvasóival is találkozott Miklya Luzsányi Mónika, ahol bemutatta Az ecsedi boszorkány című regényét. A két szálon futó történetet három évnyi kutatómunka előzte meg, az írás pedig igyekszik helyre tenni a Török Bálinttal és családjával kapcsolatos történelmi és irodalmi ismereteket. A könyv elsődleges szereplője Pemfflinger Katalin, Török Bálint felesége, a másik pedig Török Kata, a hadvezér negyedik ági leszármazottja. Miklya Luzsányi Mónika kiemelte: fontos volt számára, hogy Kaposvárra is ellátogasson, hiszen első szerelme a megyeszékhelyről származik. Hozzátette: ráadásul ez a fiú volt az első az életében, aki azt mondta neki, hogy belőle író lesz.