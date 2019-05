Az építészet és a néprajz volt a sláger Senioroknál

Lezárult a Kaposvári Egyetem senior oktatási programjának tizenegyedik szemesztere, amely során hat tudományterületen, tizenkét tudományágban, huszonegy előadáson, egy beszélgetésen és egy emlékezős nőnapi műsort hallhattak, huszonöt meghívott vendéggel.

Ez a félév is sikeres volt, hiszen harminchét új hallgató iratkozott be. A program indulása óta 978-an regisztráltak, amely négy százalékos növekedést jelent. Az idei tanévben 396-an jártak rendszeresen a meghirdetett előadásokra, amely három százalékos emelkedést jelentett az előző félévi 2,8 százalékos csökkenéssel szemben. A tizenegyedik szemeszterben a legtöbben az építészmérnöki tudományok iránt érdeklődtek, de a néprajz és kulturális antropológia, valamint biológia is sokakat vonzott.

A hallgatók átlag életkora 69 év volt, többségük 1950 és 1953 között született, a legidősebb résztvevő 91 éves volt.

A félév zárásaként harmincnyolcan kaptak bársonykötéses díszoklevelet, ők azok, akik a második félévben csatlakoztak a programhoz. A jelenleg kiadottakkal együtt összesen 169 díszoklevél talált már gazdára ebben a tanévben. S a program indulása óta összesen 311 oklevelet adtak ki, azoknak akik egy alapképzésnyi ideje kitartóan látogatták a rendezvényeket.

A félévben 154 tanúsítványt átvevő között huszonkettő olyan hallgató van, aki első tanúsítványát veszi át. Közülük többen vannak, akik már eddig is hallgatók voltak, csak kevesebb, mint hét alkalommal tudtak részt venni a rendezvényeken, vagyis folyamatos az utánpótlás is. A tizedik félévben az először tanúsítványt kapók száma húsz volt, tehát a számok alapján jól látszik, hogy folyamatosan érkeznek újabb hallgatók a programba.