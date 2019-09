Az olvasás éjszakáján még a könyvekkel is beszélhettek

A kíváncsi olvasók akár szóba is elegyedhettek a könyvekkel a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban az olvasás éjszakáján.

A bibliotéka először csatlakozott a kezdeményezéshez, amellyel a könyvek forgatására ösztönözték a közönséget. – Az író-olvasó találkozókon kívül biblioterápiás foglalkozást is tartottunk, ami tulajdonképpen olvasás terápia – mondta Horváth Péter, könyvtárigazgató.

Kaposváron kézműves foglalkozások is várták a legifjabb könyvmolyokat, s az idősebbek élő könyvekkel is találkozhattak. A skandináv módszer lényege, hogy ezek a „kötetek” valójában olyan személyek, akik valamilyen kirekesztett társadalmi csoport tagjai. Velük nem csak beszélni lehetett, de akár válaszoltak is az „olvasók” kérdéseire. A januárban megszokott kvíz játékot is megszervezték a könyvtárosok ezen a napon, amely ezúttal is nagy sikert aratott.

S az országos rendezvénysorozaton az is kiderült, hogy az olvasás maga is terápia, ezért is javasolják a szakemberek „rendszeres fogyasztását”.