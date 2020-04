Az utókornak igazi kulturális kincsesbánya a díszpolgár hagyatéka

Irodalomtörténeti különlegességgel gazdagodott a somogyi levéltár: az özvegy jóvoltából Papp Árpád költő, műfordító, Kaposvár díszpolgára hagyatékát kapták meg, hogy őrizzék és rendszerezzék az utókornak és a jövő kutatóinak. A munka már megkezdődött.

Ismét 20-30 doboznyi dokumentum öntötte el Kiss Norbert Péter, a MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese irodáját. Alig fejezte be a Takáts Gyula-hagyaték feldolgozását, most hozzá kerültek Papp Árpád életének irodalmi emlékei is.

– Tavaly az özvegy, Magdi néni keresett meg Egerszegi Edit, a Berzsenyi Társaság titkárának tanácsára, mert tudták, hogy én raktam rendbe a Takáts Gyula-hagyatékot – idézte fel a főlevéltáros. – Az özvegytől iratokat, kéziratokat kaptunk, rengeteg könyvet, hiszen Papp Árpád nemcsak fordított verseket, hanem szerkesztett is költészeti antológiákat. A badacsonyi nyaralójukból is hoztunk el iratokat. Az idén kezdtem el rendezni az anyagot, nagyon sok izgalmas, érdekes iratot találtam, most a munka félidejében járok.

Papp Árpád főként újgörög nyelvről fordított regényeket, verseket, de ógörögből, olaszból, németből és bolgárból is. Legismertebb fordítói munkája Kazantzakisz: Zorbász, a görög című regénye, amelyet Szabó Kálmánnal közösen jegyeztek, és sok remek verset is fordított. Átültette magyarra Kazantzakisz feleségének visszaemlékezéseit a férjéről. Az erről szóló levelezés fennmaradt a hagyatékban, görög nyelven.

– Van itt öt-hat doboznyi levelezés, egy része idegen nyelven – mutatta Kiss Norbert Péter. – Papp Árpád sok nyelven beszélt, dél-olasz, máltai, ciprusi szerzőkkel tartotta a kapcsolatot. A kutatás nem könnyű, mert kell olyan, aki érti ezeket a nyelveket. De megtalálhatók a hagyatékban a saját kéziratai is, versek, műfordítások, okmányok, iratok, igazolványok, meghívók, nyomtatványok, újságcikkek. Az ő művei is megjelentek görögül, olaszul, lengyelül és bolgárul, ezek a könyvek is itt vannak. A hagyaték jó részét teszik ki azok a feljegyzések, néha kis cédulák, amikre az ötletet írta fel, sokszor csak néhány szót magyar, olasz és görög nyelven.