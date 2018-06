Balatonszárszóra cserélte Moszkvát az orosz festőnő

Három éve Balatonszárszóra cserélte Moszkvát Daria Narbutt, akit lenyűgözött a Balaton szépsége. Azóta is rendszeresen festi meg a tavat, hiszen szenvedélyes akvarellfestő. Sőt mostanra a Nemzetközi Akvarell Szövetség társ-ügyvivőjévé nevezték ki.

A kislányként Balatonnál töltött nyarak olyan mély nyomot hagytak Daria Narbuttban, hogy felnőttként eldöntötte: Magyarországra teszi át székhelyét. – Ez persze sokáig álom maradt – mondta a balatonszárszói akvarell festő. – Időközben férjhez mentem, gyerekeim születtek és háttérbe szorult ez a tervem. Aztán elváltam és óvodás korúak lettek a lányok, úgy gondoltam jobb lesz nekik itt elkezdeni, ahol sokkal jobb a nevelés, mint Oroszországban.

Az idén már harmadik éve, hogy folyamatosan Balatonszárszón tartózkodik Daria Narbutt és családja. A fiatal művész eredetileg pszichológusnak tanult, de az alkotás mindig is az élete része volt. – Amikor döntenem kellett a továbbtanulásomról két opció volt: a pszichológia és a tervezés – magyarázta Daria Narbutt. – A családomban azonban mindenki műszaki beállítottságú, ezért ők nem tartották sokra az alkotást. Így pszichológus lettem, de a festészet folyamatosan ott volt az életemben. Az iskolás éveim alatt is folyton alkottam, festettem, ahová csak lehetett.

Az egyetem alatt pedig magánórákat vett, ekkor ismerkedett meg az akvarellel. – Nagyon szeretem ezt a technikát, mert igazi kihívás – mondta Daria Narbutt. – Amit fehérnek lát az ember a festményen, az valójában a papír alapszíne. Tehát nem tárgyakat festek, hanem a hátteret, a környezetet. A világos színektől haladok a sötétek felé, pont fordítva, mint az olajfestésnél.

Az akvarell esetében nem teheti meg az alkotó, hogy világosítás céljából fehérrel ráfest a képre. Ilyenkor újra kell kezdeni. Daria Narbutt elárulta: nagyon kritikus saját alkotásaival. – Tavaly készült egy festményem egy kecskeméti kiállításra, különdíjat kaptam érte – mesélte Daria Narbutt. – Nekem azonban nem igazán tetszett, úgyhogy lefestettem újra. Sokkal jobb lett, de ez nem mindig van így. Van, hogy egy képet ötször újrafestek, aztán megunom, vagy csak rosszabb lesz. Ez mindig változó.

Szerepeltek képei Európa egyik legnagyobb akvarell kiállításán és Oroszországban is, de maga is szervez fesztivált. Az idén már a harmadikat tartják Balatonszárszón, amely nagyobb mint a korábbiak. – Egy ismert művészt hívtunk meg és olyan csoportot, aki tőle szeretne tanulni – avatott be a fesztivál szervezésébe az ötletgazda. – Az idén Gorean Eugeniu akvarell művész a vendégünk, ő mindössze 26 éves, de világszerte hírnevet szerzett már alkotásaival.

Dariát hamar befogadta a magyar művész közösség, nemrégiben pedig a Nemzetközi Akvarellfestő Társaság társ-ügyvivőjévé. Daria Narbutt nem titkolt célja, ha nem is az univerzum, de Magyarország akvarell központjává tegye Balatonszárszót, hiszen itt támogatják a művészetet.