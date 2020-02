Bébi Yoda is készül kerámiából a tüskevári agyagozóknál

Mini-Yoda, öntözőkanna alakú kopogtató, kutyapóráztartó vagy avarkori cserépedény is készült a tüskevári közösségi házban. Falusiné Terjék Éva népi iparművész a kerámiaformázás rejtelmeibe avatja be hétről hétre lelkes csapatát.

– Amikor négy éve először eljöttem a foglalkozásra, majdnem sírtam, hogy ezt nem fogom tudni megcsinálni, de nem adtam fel – mondta már mosolyogva Sipos Lajosné, miközben agyagos kezét törölgette. Azóta nincs olyan foglalkozás, amelyen nem venne részt.

Erdélyi Ferencné hat éve tagja a tüskevári fazekas alkotó közösségnek, nagyon büszke kerámiáira. – Jól kitölti az életemet, csodaszép tárgyat alkotunk, amelyeket a családomnak ajándékozok – mondta el a 70 éves nyugdíjas. Megjegyezte: nagyon érdeklődik az avarkor iránt, korhű dokumentumok alapján sokszor és szívesen készít cserépedényeket.

– Több mint húsz éve kezdtem el általános iskolás gyerekekkel foglalkozni, a gyerekek elmaradtak, de felváltották helyüket az anyukák – mesélte Falusiné Terjék Éva népi iparművész. A tüskevári közösségi házban minden héten tucatnyi lelkes felnőttet avat be a keramikus szakma rejtelmeibe.

– Az agyagból készült tárgyakat földfestékkel festik meg, ezután égetem csak a munkákat. Mindig dobozokkal megrakva ingázom a házam és a közösségi ház között – avatott be mosolyogva a népi iparművész. A foglalkozáson már most húsvétra készültek ajándékok, láttunk bonbontartó nyulat és húsvéti ajtódíszt is.

Nyitottak minden új és régi technikára

A tüskevári kerámiaszakkör tizenkét lelkes jelentkezővel alakult meg. Alkotásaikkal legutóbb a kaposfüredi művelődési házban és az Erdők házában mutatkoztak, tavasszal a Toldi iskola galériájában és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon lesz bemutatkozó tárlatuk. Sok alkotásuk viszont sosem marad a készítőknél, ugyanis nagy részüket elajándékozzák. – Csak kapkodom a fejem, hogy a sok ötletet hogyan valósítsuk meg, nagyon inspiráló egy közösségbe dolgozni, elfelejtünk minden bajt és bánatot agyagozás közben – mondta el Falusiné Terjék Éva. – Mindenféle fazekastechnika érdekli őket, nyárra azt tervezem, hogy a raku kemencével ismerkednek meg.