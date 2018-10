Beck Zoli: a vers létezésében jóval védtelenebb, mint egy dalszöveg

A dalszöveg és a vers közötti különbségről szólt a rendhagyó, zenés irodalomóra a Munkácsy Mihály Gimnáziumban. A nem mindennapi alkalom frontembere Beck Zoltán volt. Az eseményt a Berzsenyi Társaság szervezte.

Rendhagyó irodalomórát szerveztek az elmúlt napokban a Munkácsy-gimnáziumban. Beck Zoltán, a 30Y zenekar frontember egy órára tanárnak állt. A különleges alkalomra hatalmas volt a túljelentkezés.

– Rengeteg fiatal rajong a zenészért és jómagam is kedvelem – mondta Baloghné Biró Mária, a Munkácsy-gimnázium magyar tanára. – Sokan nem tudják, de Beck Zoltán egyetemi adjunktusként dolgozik. Egyrészt ezért is fontos, hogy megismerjék a diákok erről az oldaláról, másrészt jó, hogyha a tanáron kívül mástól is tanulnak – tette hozzá Baloghné Biró Mária.

– A versszöveg és a dalszöveg közötti esztétikai, poétikai különbséget próbálom megragadni – fogalmazott Beck Zoltán. Megpróbálom megértetni a fiatalokkal azt, hogy a dalszöveghez képest miért működik másként egy vers. A versszöveg ugyanis létezésében jóval kiszolgáltatottabb és védtelenebb, mint egy dalszöveg, azért mert önmagáért kell jótállnia. A dalszöveg az időnek kiszolgáltatott , mert három perce van arra, hogy hatást gyakoroljon, míg egy Ady Endre verset elővehetünk 11, 16 majd 20 évesen. A dalnál nem így van. Persze elő lehet venni újra és újra egy dalt, de önmagában a befogadás folyamatában mégsem tesszük azt, hogy megállítgatjuk soronként a szöveget. A befogadást sokkal szabadabban tudjuk kezelni egy versnél, mert előre és hátra tudunk ugrálni az írásban, ezt egy dalszövegnél nem lehet megtenni – tette hozzá a 30Y frontembere.

– Nagyon szeretem az ilyen alkalmakat – hangsúlyozta Beck Zoltán, a 30Y zenekar frontembere. – Azt gondolom, hogy a rendhagyó irodalomóra ki tudja mozdítani a befogadás hagyományos iskolai módját. Ez nemcsak a diáknak, hanem a pedagógusoknak is legalább annyira izgalmas. Én kényelmes helyzetben vagyok és előnyből indulok, mert nem kötődnek hozzám témazáró dolgozatok és feleletek. Nem folyamatossága van a rendhagyó alkalmaknak, hanem egyszerűsége, ezért nekem nem kell úgy átgondolnom az órát, mint egy tanárnak és ez egy nagy különbség.