Belesne Szulejmán sátrába a bajor történész

Évek óta visszajár Nagyatádra, régi ismerősként köszöntik a dél-somogyi városban. Magyarországra pedig már-már hazajár Gerhard Sichert bajor történész, aki minden egyes látogatása alkalmával felkeresi Szigetvárt és Mohácsot.

Ezúttal sem üres kézzel érkezett Gerhard Sichert Nagyatádra, aki már többször hozott adományokat rászoruló családoknak és a nagyatádi hadiparknak.

– A köztünk lévő barátság nagyon régi, tagja vagyok a bajor veteránszövetségnek, amely hosszú évek óta kapcsolatot ápol Magyarországgal és Nagyatáddal. Megszerettem a nagyatádi embereket – kedvesek és nyitottak –, s szinte már mindegyiküket ismerem. A legjobban azt kedvelem a magyarokban, hogy ha az ember pozitívan áll hozzájuk, roppant szívélyesek – mondta lapunknak.

A bajor veteránszövetség tagja, aki maga is felöltötte egykor az egyenruhát, civilben történész, s dolgozott restaurátorként is az ingolstadti Hadtörténeti Múzeumban. Nem csak szívesen jár Somogyba, de nagy lelkesedéssel ássa bele magát a magyar történelem egyik legviharosabb időszakába is. Gerhard Sichert számára az egyik legizgalmasabb időszak a török hódoltság ideje, amelyet rendszeresen kutat.

– Láttam egy török időkkel foglalkozó kiállítást, és attól a perctől megragadott a magyar történelemnek ez a hosszú és nehéz korszaka. A legtöbb honfitársam keveset tud erről az időszakról, de vagyunk néhányan, akiket rettenetesen érdekel az a 150 év, amit a törökök Magyarországon töltöttek – mondta lapunknak Gerhard Sichert.

Olyannyira érdeklődik a török idők iránt, hogy magyarországi látogatásai során nem hagy ki egyetlen alkalmat sem arra, hogy ellátogasson a szigeti veszedelem és a mohácsi vész helyszíneire. – Mindig teszek egy kitérőt Szigetvárra és Mohácsra, ugyanis minden alkalommal találok valami újat, érdekeset. Számomra elsősorban a török hadviselés az, ami igazán érdekfeszítő – mondta a német történész. – A történelemből, az átélt krízisekből és az erre adott társadalmi válaszokból rengeteget lehet tanulni, hiszen – mint tudjuk – a történelem ismétli önmagát.

Nemcsak figyelemmel kíséri, de tevékenyen részt is vállal a török kor kutatásában. Nemrégiben egy Szigetvárnál előkerült török harci sátrat is restaurált Gerhard Sichert.

– Azt reméltük, hogy Szulejmáné, de a vizsgálat ezt nem erősítette meg. Egyértelműen abból az időből származott, de vélhetően a szultán egyik katonája használta. Miután végeztem a munkával, és újra régi fényében pompázott, a Bajor Hadtörténeti Múzeumban állítottuk ki, ahol ma is megtekinthető a kiállításunk részeként. A török szultán és hadvezér egyébként a sátrában hunyt el Szigetvár bevételekor, és a sátor alatt temették el, vélhetően 1566 szeptemberében.