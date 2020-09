Best of diplomákból nyílt tárlat a Rippl Galériában

Best of diploma néven nyílt tárlat a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Karán. Tizennégy végzett hallgató mutatta be különleges alkotásait, amelyek között gigantikus méretű festmények és képregény is szerepelt.

Lábból kinövő húsgolyók és csirkefej a szájban. Gigantikus festményét mutatta egykori iskolatársainak Kiss Gábor Dániel. A Rippl-Rónai Művészeti Karon képalkotás szakon festő -grafikus szakirányon végzett, diplomamunkáját először láthatja a közönség a Rippl Galériában. – Azért Az élő szövetet evő élő szövet címet választottam, mert magába foglalja, hogy mi és az állatok is élő szövetek vagyunk, az ember eszi a húst, közben ő is abból van – mesélte a friss diplomás. Hozzátette: képei vegyes technikával, olaj és zománc festékkel készültek, amely keverése révén repedezett felületeket ért el. A jövőben egykori iskolatársaival szeretne vállalkozást indítani és festészettel, fotográfiával foglalkoznának. Csík Dominik Zalaegerszegről érkezett és festő-grafikus szakon végzett Kaposváron. Egy képregényt készített el a diplomamunkájaként. – Ceruzával rajzoltam, tussal kihúztam és a későbbiekben kiszíneztem digitálisan – sorolta az alkotás menetét. A sci-fi alaptörténete két fiatal lányról szól, akik elindulnak kalandozni, csak nem minden úgy alakul, ahogy eltervezték. – Nagyon élveztem az elejétől a végéig, egy évig dolgoztam rajta és rá kellett jönnöm, hogy a képregény készítés nem egy könnyű feladat, mert a színezés, a grafika, az írás, a karakterek megteremtése és a narratíva is minden egy ember feladata és kell a szintet tartani a történet végéig – jegyezte meg a diplomás fiatal, aki szeretne a jövőben külföldön újabb képregényeket készíteni. – Egy művészeti képzés esetében a legfontosabb a végső munka, a diploma és azért szerveztük a tárlatot, hogy a legjobb munkák ne tűnjenek el láthatatlanul, hanem itt a Rippl Galériában a hallgatók megnézhessék – mondta el Szigeti Anna, a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar Vizuális Intézetének adjunktusa. Hozzátette: a koronavírus járvány miatt tavasszal online oktattak és a diplomamunkák elkészítése gyakran speciális nehézségekbe ütközött, sok improvizációt, változtatást igényelt a hallgatók részéről. A művészeti kar intézeteinek vezetői és a diplomabizottságok válogatták ki a legjobb diplomamunkákat a tárlatra. – Tizennégy hallgató legjobb munkái láthatók, szakirányonként csomagba nézhetők meg, számomra meglepetésként hatott, hogy látszik mennyire nagyon interdiszciplináris világban élünk, a fiatalok átnyúlnak a technikákon, nem evidens, hogy egy mozgóképes filmet csinál, lehet inkább animációt – sorolta Szigeti Anna.