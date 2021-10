Betonnal festi képeit a kaposvári művésznő

Betonnal alkot festővászonra egy kaposvári származású édesanya. A ma már a fővárosban élő Horváth-Göncz Dalma három és fél évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni komolyabban ezzel a művészeti ággal. Alkotásaival igyekszik megteremteni a kapcsolatot a természet és a modern világ között.

Horváth-Göncz Dalma már munkácsys diákként is művészeti pályára készült. Szülei tanácsára azonban más szakmát választott, végül gazdasági területen szerezett diplomát. A közgazdász végzettségű édesanya azonban nem tudott teljesen elszakadni a művészettől. Szabadidejében folyamatosan képezte magát. Kaposváron Mester Béla festőművész, grafikustól és Lieber Erzsébet, Munkácsy Mihály-díjas képzőművésztől tanult, de Budapesten is igyekezet újabb technikákkal és stílusokkal megismerkedni. Jelenleg a szintén Munkácsy-díjas festőművész, Kovács Péter Balázsnál grafikát tanul.

Az alkotó több anyaggal is kísérletezett az elmúlt években, így talált rá a betonra. A művésznő hosszas felkészülés után készíti el a különféle alkotásokat. Munkájához fényképeket szokott elemezni, feldolgozza a világ történéseit és mindehhez „hozzáadja” saját fantáziáját. – Számomra azért érdekes téma a beton, mert az épített környezetünk miatt lassan kezdenek eltűnni a természetes földterületek – mesélt az inspirációról Horváth-Göncz Dalma. – A vászon az én világom és az a harmónia, ami a valóságban nem tud létrejönni, az ebben a formában, a képeim által mégiscsak megtestesül. A beton az épített világot szimbolizálja, a természetes vizeket és a növényeket pedig a különféle színű festékekkel ábrázolom – mondta stílusáról az alkotó.

A képek több hétig készülnek. Minden anyagnak idő kell amíg megköt és megszárad, a leghidegebb téli és a legmelegebb nyári napokon nem is készülnek képek. Az alkotásra a legideálisabb a tavaszi és az őszi időszak. A festőnő elmondta, egyre többen ismerik fel az itthon egyedülállónak mondható munkásságát. Néhány képe jelenleg külföldön van kiállítva, hamarosan pedig Budapesten is meg lehet csodálni az alkotásait.

A betonnal készült képeket nem egyszerű mozgatni. A művésznő kiemelte, kezdetben annyi beton került a festővászonra, hogy egy kép 30-40 kilót is nyomott. Éppen ezért olyan anyagokat is próbál használni munkájához, amivel könnyíthet a képek súlyán, de így is van olyan alkotása, ami megközelítőleg ötven kiló. Nemcsak a képeit, hanem életét is a harmónia jellemzi, melyet férjével együtt három gyermeküknek is próbálnak átadni.