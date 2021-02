Boldog „békeidőkbe” invitál a barcsi kultúrkrónika

A „régi Barcs” és az „új Barcs”. A két településrész találkozásánál áll a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, mely hídként köti össze a két városrészt. Vagyis kötné, ám jelenleg a koronavírus okozta szigorítások miatt ez lehetetlen. Az intézmény jóval vidámabb, mozgalmasabb időszakokat is megélt, ezeket a művelődési ház ötödik igazgatója, Vértes György szedte csokorba könyvében.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vértes György már 2015-ben feldolgozta a kultúrház első húsz évét. Egy kis pihenő után 2019-ben újra nekilátott az adatgyűjtésnek, amely a 90 évvel ezelőtt épített egykori Iparos Székházban működő művelődési központ történetét mutatja be.

Az első rész a múltról, a második pedig azokról a közösségekről szól, amelyek a házban működtek színesítve a helyiek kulturális életét. A kötethez pedig egy CD-melléklet is tartozik majd, amely 350 oldalnyi háttéradatot és csaknem ezer fotót tartalmaz.

– Az első igazgató Csorbics János volt, aki tíz hónapig töltötte be a posztot, a második pedig az édesapám – mesélte Vértes György. – Az egész gyermekkoromat a kultúrházban töltöttem. Ott kaptunk szolgálati lakást, ismertem az épület minden zugát, gyerekként közelről láttam, hogyan működik a mozi, bál után pedig kipróbálhattam a zenekarok hangszereit – emlékezett vissza Vértes György, aki úgy fogalmazott „magába szívta a művházra jellemző kulturális légkört”.

– Érettségi után bevonultam katonának, ám miután leszereltem, nem volt kérdés, hol lesz a munkahelyem. Öt évig dolgoztam együtt édesapámmal, akiről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni – tette hozzá.

– A közös munka alatt szerzett tapasztalatok iránytűként szolgáltak a későbbiekben. Ösztönzőleg hatott rám, hogy úgy vigyem tovább, ahogy édesapámtól láttam, viszont a lécet nagyon magasra emelte — mesélte Vértes György, akit 1977-ben, 28 évesen neveztek ki a ház élére. Egy idő után saját ötleteit is bevonta a művelődési ház működésébe.

– Ebben a szakmában egy állandóság van: a változás. Ahogy a környezet, a technika, a társadalom változik, igazodni kell a kialakult helyzethez. Az ötvenes évektől édesapám igazgatása alatt az ismeretterjesztésnek nagy szerep jutott, napjainkra azonban már inkább a felnőttképzés meríti ki ezt a területet – mondta az igazgató. Munkássága alatt mindig igyekezett az igényeknek megfelelő képzéseket, szakköröket indítani.

– A képzések mellett a kultúra értékeinek közvetítését tűztük a zászlónkra. Számtalan rendezvényünk volt. Édesapámtól azt is megtanultam, hogy a szórakoztatásnak nagy szerepe van. Ennek érdekében egy büfét is létrehozott a hatvanas években hírlapolvasóval és élő zenével. Egy duót foglalkoztatott, és a kellemeset összekötötte a hasznossal: a dobos egyben az intézmény karbantartója is volt. Később filmvetítéssel egybekötött programokat szerveztünk, így jött létre a „Mo­presszó”, a büfé a szomszédságában egy vetítőteremmel – mesélte. Közben pedig olyan csoportok indultak a művelődési ház falai közül, amelyek azóta nagy hírnévre tettek szert.

– A hetvenes években Kápolnás Mihálynak köszönhetően Barcson megalakult a fúvószenekar, amelynek kapcsán nyári zenei táborok jöttek létre. A rendezvény később nemzetközi lett, ezekre 1988–89-ben például negyven országból érkeztek a résztvevők. A Drávamenti Nyár pedig az egyik legnagyobb rendezvényünk volt – mondta Vértes György, és sorolni kezdte azokat a csoportokat és rendezvényeket, amelyek a kulturális központ keretein belül működtek. Kórus, színjátszó csoport, balett-táncosok és a mai napig fennálló Boróka Táncegyüttes is a művelődési ház égisze alatt jött létre. 1996-tól alapfokú művészeti iskolai képzést indítottak az intézményben.

– Nagyon mozgalmas életem volt, elismerem, néha voltak túlvállalásaim: művelődési ház, zene, közélet, két cikluson át képviselő és helyi televíziónál, újságnál főszerkesztő is voltam – sorolta Vértes György, aki hálás annak a gárdának, akikkel együtt dolgozhatott. Megtudtuk, hamarosan nyomtatásban is megjelenik érdekesnek ígérkező könyve.

Ötven évet végigmuzsikáltak Fly Papers, majd Ba-Rock néven

A beatkorszaknak köszönhetően az ifjúsági klubok országszerte gombamód szaporodtak, közülük az egyik Barcson jött létre. Hol máshol, mint a Móricz Zsigmond Művelődési Központban. – 150-200 fős társaságnak zenéltünk heti két napon a két testvéremmel és egy barátunkkal alakított zenekarunkkal – mesélte Vértes György. – Szigetvárról és a környező településekről is jártak hozzánk. Igyekeztünk az összejöveteleknek értelmet is adni. Vetélkedőket, fórumokat tartottunk, és előadókat hívtunk. Az egykori ifjúsági klub naplója, csaknem hatévnyi program dokumentációja ad képet az akkori kulturális életről.

– A zenekarunk is olyan volt, mint a kulturális élet: folyton átalakulóban. Voltunk big band, blues band, élmény volt mindig. A legjobbak voltunk a megyében, a Kaposvári Ifjúsági Park megnyitóján is mi zenéltünk. 2018-ban az 50 éves jubileumi esten köszöntünk el a közönségtől – mesélte el Vértes György.

Fotó: Muzslay Péter