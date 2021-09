Boszorkányosan ropták a buzsáki táborban

Néptánc, népdaltanulás és hangszerkészítés is szerepel a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület napközis táborának tevékenységei között. A fiatalok a hagyományőrzéssel kapcsolatosan szereznek új ismereteket.

Ezt ne hagyja ki! Hazudott Jakab Péter a verőlegényeiről

Népzenére tanulták a lépéseket ottjártunkkor a gyakorlottabbnak tűnő nagyobbak, és az egészen kicsik is a buzsáki táborban. Már másodszor rendezik meg összetartó céllal.

– Elsősorban a Katykaringó utánpótláscsoportunk tagjai vannak most itt, de jöttek külsős gyerekek is, akiket a tábor kapcsán szeretnénk megnyerni utánpótlásnak – mondta Madarász Attila, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület elnöke. Hozzátette, mostanában elég nehéz megnyerni a fiatalokat ebben a digitális világ térhódítása miatt.

– Annak ellenére, hogy nem szedtük össze az elején a mobiltelefonokat, egy gyerek kezében sem látom, hogy képernyőt simogatna – örvendezett Takács László János, aki néptáncot jött tanítani a táborba. – Igyekeztem tudásszint szerint különválasztani a gyerekeket. Sajnos tavaly kimaradt a tábor, így még inkább motiváltak most a gyerekek, akiknek igyekszem olyan lépéseket megtanítani, amelyekkel hamar sikerélményt érhetnek el. Olyan somogyi táncokat tanulunk, amelyekkel Buzsákhoz is közelebb kerülünk – mondta a táncpedagógus. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szülőkön is múlik, milyen tevékenységet végeznek a gyerekek. Egy másfél éves kisfiút mutatott, aki a többiek között járkált, és így találkozik a népzenével először. Sánta Petrával is a szülei szerettették meg a műfajt.

– Anyukám is régóta táncolt, és magam is szeretek táncolni. Látom, hogy a nagyok mennyire élvezik. Szeretnék velük, közöttük táncot ropni. A táborban jó a hangulat, jók a programok. Szeretnénk részt venni a csapatversenyen is, ahol bebizonyíthatjuk, milyen összetartók vagyunk.

– Fontosnak tartom a hagyományőrzést és azt, hogy ha valaki eljön a lakóhelyétől eltérő tájegységre, megmutassuk az értékeinket – közelítette meg más szemszögből a témát Czigány Kristóf, aki már a felnőttek között táncol. A táborban azonban nemcsak a tánc és a zene jelenti a kikapcsolódást: kirándulást és vetélkedőt is szerveztek a gyerekeknek a hétre.

Szívószálból sípot és fából csettegőt készítettek az elő két napon a táborozók Husi Gyula népzenész vezetésével.

– Népi hangszereket mutatok be. Igyekszem egy viszonylag átfogó képet nyújtani a gyerekeknek pengetős és fúvós hangszerekkel – mutatta Husi Gyula az asztalon sorakozó zeneszerszámokat, amelyek közül többet maga készített.