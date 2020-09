Break the silence: A zene harmonikus ereje

Szeptember 10-én mutatták be a mozikban a BTS nevű kpop együttes koncertfilmjét, a Break the silence-t. Megyénkben a Kultik Moziban látható a film.

Ahogy arról korábban már írtunk oldalunkon, a mai világ újhullámos zenei vonulatában tagadhatatlanul fontos szerepet játszik a dél-koreai kpop banda, a BTS (Bangtan Sonyeondan). Ázsiaiként igen jelentős sikereket értek el az elmúlt 3 évben a nyugati országokban, úgy, hogy zenéjük szövege itt-ott tartalmaz csupán angol szavakat, egyébként teljesen koreai nyelven csendülnek fel. Az amerikai zenei ranglistákon kiemelkedő helyezéseket érnek el albumaikkal, stadionokat töltenek meg pár óra alatt, show műsorokban szerepelnek az amerikai és más nyugati országok rajongó táborának kedvezve. Hét állandó tagja van, a vezetőjük, RM, a fő rapperek Suga és J-Hope, valamint az énekes gárda V, Jimin, Jungkook és Jin. 2013-ban debütáltak egy kis cégnél, a Big Hit Entertainment-nél, sikerüket azonban inkább 2016-2017-re tehetjük, amikor betörtek a nyugati zenei iparba is Youtube videóikkal.

Tavaly megjelent filmjük a 2018-as Love Yourself világturnéjukat követi végig, láttunk felvételek a koncertekből, valamint a fiúk saját gondolataikat és érzéseiket is megosztották rajongóikkal. A most mozikba került alkotás pedig ennek folytatása, a Speak Yourself nevű koncertsorozaton kísérjük el a zenészeket. A film a BTS legújabb zenei videóklipjével indít, a Dynamite-al, ami bevallom őszintén első benyomásra furcsa volt, hiszen ezt a neten is meg tudjuk nézni. Egy pár saját promóciós reklám után a cselekmény ismét egy párizsi hotelszobában indít, ahogy az előző filmjükben, itt is a tagok esznek-isznak egy fellépés után. Ismét végig kísérjük őket különböző állomásaikon, mint például Chicago, Brazília, Oszaka, London, Párizs. Ebben a turné filmben kevesebb koncert jelentet kapunk, inkább minden taggal egyesével “töltünk el egy kis időt”, megmutatják mindennapjaikat, mit csinálnak akkor, amikor éppen nem több százezer ember előtt lépnek fel. Megosztják velünk belső gondolataikat és félelmeiket. Nehéz témákkal szembesülnek az interjúk alatt, mint például a jövő kérdése, amely mindannyiunk feje felett ott lebeg. Vajon képesek-e továbblépni, ha egyszer ennek az “álomnak” vége lesz és már nem lesz többé a zenekar. Mind a heten mesélnek valódi életükről és színpadi perszonájukról, mit szeretnének elérni zenéjükkel, személy szerint hogyan segített vagy nehezített rajtuk a hírnév.

Szerkezetében is kissé intimebb a film az előzöhöz képest, a kis kalandokkal, amiket egyesével minden taggal átélünk és a belső viccekkel, amelyeket a rajongók ismernek. Egy önfeledtebb, reményekkel teli személyiségüket mutatták meg a fiúk. A film fő üzenete az, hogyan tanuljuk meg szeretni önmagunkat, minden azzal kezdődik el, hogy elhisszük: ez lehetséges. A BTS az Unicef-fel indítottak egy „Szeresd magad” kampányt 2017-ben.

Hangulatában a dokumentumfilm igen szórakoztató, sok humoros megszólalás van benne, és a koncertekből is inkább azokat a részeket válogatták be, ahol nem egy koreográfiát adnak elő közösen, hanem csak önfeledten ugrálnak a színpadon a tagok. Minden rajongó örömét fogja lelni benne, efelől nincs kétség.