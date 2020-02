Buzsáki örömünnep: megújult a faluháza

Régi vágya vált valóra a buzsákiaknak. Százötvenmillió forint pályázati forrásból újult meg a faluházuk. Az 1997-ben épült létesítmény a településen meghatározó szerepet tölt be, falai között ápolják népi hagyományaikat fiatalok és idősek egyaránt.

Buzsáki vézás, boszorkányos és rátétes népviseleti ruhába öltözött fiatalok népdalcsokrától és néptánc bemutatójától volt hangos a faluház pénteken délután. Örömünnep volt számukra, hogy szerepelhettek a településükön és egy megújult épületben fogadhatták a látogatókat.

– Százötvenmillió forintot nyertünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, ennek köszönhetően a faluház energetikai fejlesztése valósulhatott meg – mondta az ünnepélyes átadón Kara Lajos polgármester. Sikerült a pályázati forrás segítségével a tetőt és a falakat szigetelniük, akadálymentesített bejárót és mellékhelyiséget alakítottak ki, valamint három rétegű fa ablakokat építettek be.

– Egy korszerű faaprítékos kazánt is üzembe állítottunk, az ehhez szükséges fűtőanyagot a közmunkások a falu területéről gyűjtött fából állítják elő, így négymillió forintot tudunk spórolni éves szinten – mondta el Buzsák polgármestere. – A faluház kulturális és közösségi színtere a településnek, itt tartják hagyományőrző rendezvényeiket, a néptánccsoportok, egyesületek próbáit, valamint a helyi általános iskola testnevelés óráit és joga, zumba és tornafoglalkozásokat is. Az épület kisterme egyben a község házasságkötő terme is.

Grácz Antal tervei alapján készült

A buzsáki faluház 1997-ben készült Grácz Antal tervei alapján, aki a Makovecz iskola tanítványa volt. – Buzsák kihasználta a lehetőségeit, TOP-os forrás segítségével korszerűsítette a faluházat, amely létesítményük a hagyományőrzés fontos színtere – mondta el köszöntőjében Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. Hozzátette: a falu híres vendégszeretetéről és büszkén mutatják be kulturális értékeiket, emellett pedig azon dolgoznak, hogy a jövő generációjának minden lehetőséget biztosítsanak a településen.

A pénteki átadóünnepségen a helyi plébános, Balsai Tamás szentelte fel az épületet.