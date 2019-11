Chaplin figurája ma is köztünk él

Charlie Chaplinről tartott előadást Bárdos Csaba, filmesztéta és Kéki Kálmán, filmklubvezető a TIT-ben.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság által szervezett eseményen az érdeklődők több filmrészletet is láthattak az angol színész alkotásaiból. – ma is él ez a figura – mondta Bárdos Csaba. – Fel lehet fedezni Chaplin szellemiségét Mr. Bean-ben, Woody Allen-ben. A magyarok közül Latabár Kálmán, Kabos Gyula, Kabos László, az olaszoknál Totó hasonlított rá, kortársai közül pedig Buster Keaton, Harold Lloyd. Sok mai filmben is megidézik Chaplint, például az Életrevalókban vagy a Leon a profiban, sőt rajzfilmben is feltűnt már – hangsúlyozta Bárdos Csaba.

A filmesztéta hozzátette: sokan nem tudnak egyetlen filmcímet sem mondani Charlie Chaplintől, a karakterét azonban mindenki ismeri. A vetítéssel egybekötött beszélgetésen azt is megtudhatták az érdeklődők Chaplinről, hogy elsősorban nem színésznek, hanem film- és zeneszerzőnek tartotta magát és saját alkotásaihoz is ő komponálta a dalokat.