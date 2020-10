Csonka szárnyú angyalhaddal menekülhet el a világ zajától

Műtermének falain oklevelek, fotók sorakoznak; tekintélyes életmű lenyomatai. Néhány félkész műve szekrényhez támasztva pihen – aláíratlanul. Festőállványán legújabb, véglegesnek gondolt alkotása szárad; jobb sarokban az ismert K S szignóval. A Fő utcai lakás festékszagú helyisége a legkedvesebb az éppen ma 80 esztendős Kertész Sándor festőművésznek.

Itt születnek tört szárnyú, a földi léttől elvágyódó, groteszk angyalai, riadt tekintetű figurái, női tomporokkal, állattorzókkal a világ disszonanciájára, emberlétünk elaljasodására, a magának egyre nagyobb teret követelő káoszra figyelmeztető festményei.

Számos tehetséges növendéke volt akár a falusi általános iskolákban: Nagyberkiben, Mezőcsokonyán, Somogysárdon, akár a Táncsics gimnáziumban, ahol 16 éven át tanított. S a különböző somogyi alkotótáborokban, ahol szellemi inspirátorként az alapkészségeket szerette volna elsajátíttatni tanítványaival, hogy a dilettánsokból jó amatőrök legyenek. Közülükésmagasabb szinten alkotnak – várják is a művészeti alaptagságot. Akik ismerik Kertész tanár urat, azok tudják, soha nem rejtette véka alá a véleményét, ugyan sok esetben a növendékeknek nem esett jól a kritika, de az álarc elfedi az igazságot. Úgy véli, nem mindenki képes a fejlődésre; nem technikailag, hanem az elvonatkoztatásban, a művészi gondolkodásmódban.olasz művészettörténész egy udinei Kertész-kiállítást látván azt emelte ki: a művész az alkotást és a képzeletet analógiák révén ötvözi, mert azt vallja, hogy művészetet teremteni ugyanaz a hatalom, amivel úrrá leszünk a műalkotáson, az idő korlátain és földi életünk végességén.ezért helyezi magát a képzelet és az alkotás közé, amelyek a képzeletteremtő fantázia igenlésével visszautasítják a kis­szerűt, amely hamis misztifikációkkal akarja elárasztani a földet.

A kisszerűt visszautasítani misszió. A kerek születésnapos Kertész Sándor is ezt teszi évtizedek óta. Ezért került és kerül ki számos groteszk alkotás a kezei alól. Így nemcsak a világ színére, hanem a visszájára is ráirányítja a figyelmet. A politikusok ugyan különösebben nem kedvelik, ha valaki figyelmezteti őket az anomáliákra, a túlkapásokra, de az érzékeny lelkű, műértő befogadó képes azonosulni a gogoli igazsággal: magatokon röhögtök.

– Alaptermészetem a kritikus szellem, már gyerekkoromban is sajátom volt – mesélte a festőművész. – A Senior Egyetemen is elmondtam, ha tükröt tartok a munkáimmal, akkor talán elgondolkodnak az emberek: lehet, hogy nem csak az lehet jó, amit ők annak tartanak. A kicsinyesség, a túlértékelés, az önelégültség különösen jellemző napjainkra; jóllehet, az emberi természet évszázadok óta nem változott. A középkort szokták ugyan negatívan emlegetni, mivel az ember egyéni sorsa bizonytalan volt, azonban gyönyörű katedrálisok épültek. Egyik kritikusom budapesti kiállításom kapcsán úgy fogalmazott, olyan alkotó vagyok, mintha a középkorból léptem volna ki. Ráérzett, valóban kedvelem e kort, szívesen éltem volna ez idő tájt. Még akkor is, ha egyik reggel vérbe fagyva találtak volna meg valamelyik utcasarkon…

A Székely Bertalan-díjas művész gyakran kezébe veszi az ecsetet. Játszadozom a gondolattal, ha meg kellene festeni nyolc évtized pannóját, kik szerepelnének rajta? Azt mondta, a családja mindenképpen. Felesége, Éva, aki nélkül – állítja – soha nem vált volna művésszé, valamint két fia, menyei és unokája. A művészek közül pedig Tibol László barátja, Nagybajom néhai művésztanára, aki szelíd, derűs lényén túl lírai akvarelljeivel művelte a csodát. A képzeletbeli pannón feltűnne még néhány vele nem ellenséges művésztárs is.

Kertész tanár úr elégedett embernek érzi magát. Leginkább azért, mert csaknem 40 esztendőn át tanított. Azt hogy művésszé is érett, kegyelemnek tekinti, mint ahogy azt is, maga is elcsodálkozott, milyen jelentős anyaggal mutatkozhatott be a Géger Melinda művészettörténész rendezte gyűjteményes kiállításán. Azon is gyakorta töpreng, milyen művészi pályaív jutott volna neki, ha nem a megélhetésre kellett volna fókuszálnia a tanársággal. Többre jutott volna? Lehet, ám sok kísérletezés után így is kialakította saját stílusát. Örül, hogy a „vájtfülű­ek” értik képei üzenetét; jóllehet, az átlagpolgár általában nem híve a groteszknek.

Arról is faggattam: készült-e számvetés e jeles születésnapra, s testamentum a következő művésznemzedéknek. Azt mondta, ezen még nem gondolkodott, hiszi, kap még időt a Teremtőtől. A fiataloknak azt üzeni, csak a munkában higgyenek, s legyenek képesek őszintén felmérni, mire futja a tehetségükből és a szorgalmukból. Ő is ezt tette, s ha olykor haragban van is e korral, akkor szegett szárnyú angyalaival tart, akik mindig a hátsójukat mutatják, s fanyar eleganciával átsuhan velük egy idilli világba.

Véget nem érő játék az élet labirintusában

Kertész Sándor festőművész első kiállítását még 1969-ben rendezték Lábodon. Rajta, valamint a versmondó Molnár Piroskán, illetve a megnyitóbeszédet tartó Papp Árpádon kívül csak a művelődési ház vezetője volt jelen. Fél évszázad múltán, legutóbbi gyűjteményes kiállításának megnyitóján csaknem 200-an gyűltünk össze az Agorában. Az elmúlt évtizedekben számos hazai és nemzetközi kiállítást rendeztek alkotásaiból. Európán kívül Amerikában is paravánra kerültek képei. Munkái több hazai és külföldi intézmény és magánszemély tulajdonában találhatóak.

„Gazdag kulturális örökséget hordozó művei olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az élet labirintusában véget nem érő játék vezérfonala köt össze. A mondanivalót éles és finoman ívelő ecsetvonás teremti meg izzó fesztelenséggel, határozottan és lényegre törően” – írta róla Francesca Romana Rossi.