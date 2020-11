Díjat nyert a Cseke-osztály Árvácskája

A tizenegyedik alkalommal megrendezett kecskeméti Szín-Tár találkozón a legjobb előadásnak járó díjat kapták a kaposvári Szent István Egyetem Művészeti Karának ötödéves színészhallgatói, a legjobb női alakítás díját is kaposvári hallgató, Dura Veronika érdemelte ki. A legjobb előadásszövegért járó elismerést pedig a Nihil című darabbal érdemelték ki a hallgatók.

A legjobb előadásnak járó díjat kapták a kaposvári Szent István Egyetem Művészeti Karának ötödéves színészhallgatói a tizenegyedik alkalommal megrendezett kecskeméti Szín-Tár találkozón. A legjobb női alakítás díját is kaposvári hallgató, Dura Veronika érdemelte ki. A legjobb előadásszövegért járó elismerést pedig a Nihil című darabbal érdemelték ki a hallgatók.

A kaposvári egyetem végzősei, – a Cseke-osztály – diploma-előadását, az Árvácska remix című darabot mutatták be a színművészeti egyetemek találkozóján, melyre a koronavírus okozta járvány miatt március helyett november közepén került sor. A szemlére a Szent István Egyetem Művészeti Karának harmad-, és ötödéves hallgatói mellett a budapesti ELTE Film­tudomány Tanszéke, és a szintén budapesti Thália Tanoda és a Pesti Magyar Színiakadémia hallgatói jelentkeztek. Az ötnapos találkozón a határon túli Újvidéki Művészeti Akadémia és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem is részt vett online formában. A Kaposváron tanuló fiatalok az Árvácska remix mellett a Nihil és a Magyartalanságok Móricz Zsigmond új regényében című előadásokban is színre léptek Kecskeméten, emellett az idén több előadásban is – így a Száll a kakukk fészkére, a Gardénia, a Nyolc nő, a Légy jó mindhalálig – című darabokban is szerepet kaptak a helyi Katona József Színházban.

A Forgács Péter rendezésében bemutatott Árvácska remix, a Móricz Zsigmond regényében megjelenő árva lánygyermek szenvedéstörténete. A Gyermekmenhely gondozásában álló Csörét nevelőszülők veszik magához, a kislány mellé pénz és némi természetbeni juttatás is jár. A létfenntartásért küzdő parasztcsalád azonban cselédnek neveli Csörét: dolgoztatják, ütik-verik, kihasználják. A lassanként öntudatra ébredő kislány e torz világ törvényeit éppoly természetességgel fogadja el, mint az őt körülvevő alföldi táj végtelenbe vesző szépségét. Emberi kapcsolatra vágyik és ellenszegül: a boldogságot keresi egy olyan világban, amely nem kezeli őt emberként. Kis és nagy közösséget, családot és országot egyaránt jellemez az, ahogy saját gyermekeivel bánik. Ebből a gondolatból indult ki öt kaposvári színinövendék (D. Varga Ádám, Dura Veronika, Kelecsényi Panni, Támadi Anita, Varga-Huszti Máté) és Forgács Péter rendező, hogy Árvácska történetének epizódjaiból színpadi játékot, színházi víziót készítsenek.

A program során a szervezők tíz előadással, filmvetítéssel és közönségtalálkozókkal is várták az érdeklődőket. A kecskeméti teátrum együttműködése a Szent István Egyetem kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Karával komoly múltra tekint vissza, hiszen társulatuk számos tagja Kaposvárról érkezett.