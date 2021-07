Díjazták az egyházzene „szerelmesét” a tehetségekért végzett munkájért

Eddig is tette a dolgát, de mostantól hivatalosan is kiváló tehetségsegítő lett. Szili Zoltán, a kaposvári katolikus iskola ének-zene tanára 19 éves korától fogva segíti a tehetségeket a zenei pályán.

Titokban nevezték a Bonis Bona díj „C” kategóriájának elnyerésére, így hivatalosan is kiváló tehetségsegítő lett.

– Az hamar kiderült, hogy neveztek a díjra, de máig nem vagyok biztos benne, hogy kik. Egy e –mailben értesítettek róla, és arra kértek, hogy írjam le egy oldalban, milyen tehetségsegítő munkát végzek – mesélte Szili Zoltán az elismeréssel kapcsolatos élményeit. Mindig is szerepelt célkitűzései között, hogy az egyházi zenét közel vigye a fiatalokhoz. Tizenkilenc éves korától egyházzenei táborokat szervezett középiskolásoknak, amelyeknek nagy sikerük volt: a résztvevők közül többen mentek zenei pályára, néhányan még kántornak is. Huszonegy éves volt, amikor tanítani kezdett a katolikusban. A kórusmuzsika a szíve csücske.

– Az ifjúsági vegyeskarral rendszeres szereplői voltunk az Éneklő Ifjúság, a Keszthelyi Helikon kórusversenyeinek. 2000-ben Linzből, a Kórusolimpiáról bronz minősítéssel térhettünk haza. Belgiumba és Németországba pedig már turnéra mentünk – sorolta Szili Zoltán, akinek több növendéke is zenei pályát választott a gimnázium után. Velük a felvételi előtt külön foglalkozott.

– A ballagó diákok úgy jellemeztek műsorukban, hogy én vagyok az a tanár, aki az egyházzene „szerelmese”. Azt nem tudom, ki mennyire szerette meg általam a műfajt, de igyekszem, hogy segitsek nekik megtalálni benne a szépséget. A napi médiában ránk ömlesztett zenéből ha csak egy órára kiszakadnak az egyházzene világába, már jobbanT érezhetik magukat, hiszen lélekemelő hatása van. Többen is vannak, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Van, aki énektanár lett, vagy kántor, de régi kórustag is jött vissza az iskolába más területre dolgozni, így már kollégák vagyunk. Az egyházzenei tábor is kinevelt néhány kántort-mondta Szili Zoltán, aki a kaposvári székesegyház kántora is. A székesegyház énekkarát egészen a „fesztiválkórus” minősítésig vezényelte. Idén két növendéke is felvételizett a zeneakadémiára, ám az eredményre a ponthatárok ismertetéséig még várniuk kell. Szili Zoltán is egyelőre csak vár, a megítélt díjat ugyanis szeptemberben veheti majd át Budapesten.

2013-óta lehet „Jótól jót tanulni”

„Bonis bona discere”, a latin mondat magyarul annyit tesz, hogy „Jótól jót tanulni”. 2013-óta díjazzák a tehetségek fejlődéséért és érvényesüléséért dolgozó pedagógusokat a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából. Több kategóriában jelölhetők a szakemberek, akik végül a Kiváló tehetséggondozó, s Kiváló tehetségfejlesztő, vagy a Kiváló tehetségsegítő elismerésben részesülhetnek.