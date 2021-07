Ecsetvégre kapták Mezőcsokonyát az alkotók

A szabadtéri munkára ösztönzik a szervezők a mezőcsokonyai alkotótábor résztvevőit. A faluba egy hétre költöztek be a művészek és amatőr festők, akik igyekeznek minél több részletet megörökíteni a helyiek életéből. Idén a közös munkára is nagy hangsúlyt fektettek.

A helyi általános iskola udvarát is elfoglalták az alkotók szerda dél­előtt. Az asztalokra kihelyezett csendéletet próbálták megörökíteni. Terméseket, mohát, madárfészket és fadarabot is rajzoltak a papírra. Nagy Erika, nagyatádi alkotó évek óta visszatérő vendége a tábornak. Munkáit főként akvarellel készíti, olykor azonban olajfestékkel is dolgozik, de szívesen foglalkozik grafikával is. – Számomra egy kicsit új, hogy sok időt töltünk el a természetben és úgy próbálunk meg alkotni – mondta. – Nagyon jó így dolgozni. Nemcsak lakóházakat, nevezetes épületeket, hanem a természet szépségeit is megrajzoljuk, megfestjük – tette hozzá.

Obornik András ottjártunkkor éppen egy falurészleten dolgozott. A kép nagy részét fényképről, otthon már elkészítette, az utolsó ecsetvonásokat azonban a táborban húzta meg. Obornik András elmondta, a társasági élet és a fejlődés miatt szereti a festőtáborokat. Az egy hét során sok új módszert lehet ellesni a többi alkotótól.

Kurucz Miklós a művészeti vezető, aki Kertész Sándor festőművésztől vette át a tábor vezetését. Amellett, hogy maga is fest, tanácsokkal látja el a többi alkotót és arra ösztönzi őket, hogy minél többet dolgozzanak a szabadban. – Fontos, hogy mindenki saját maga szerezzen élményt. Az utcán sétálva, vagy valahol a természetben maga lássa meg a témát – hangsúlyozta Kurucz Miklós. A legtöbb alkotó Kaposvárról és Somogy megyéből érkezett, de budapesti művész is elfogadta a meghívást. A településen készült képekből, illetve a „hozott” festményekből csütörtökön délután kiállítás nyílt az iskolában. Az érdeklődők a tábor végéig, vasárnap reggelig 37 képet, valamint Kurucz Miklós 19 origami alkotását tekinthetik meg.

Szúrós témák

Sudár Zoltán polgármester elmondta, a járvány miatt nehéz kulturális eseményeket szervezni, ezért is örülnek annak, hogy a művésztábor létrejöhetett. Nemcsak szállást és étkezést nyújt nekik a falu, de még az extra kéréseiket is teljesítik. Idén például darázsfészkeket kellett gyűjteni a művészeknek az egyik feladathoz. Minden táborozó egy-egy festménnyel támogatja a települést. A képeket az önkormányzat elárverezi, a bevételből pedig a helyi óvodát támogatják.