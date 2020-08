Egy évszázada keresi az eredetit Boross Marietta

A budai Várnegyedben, az Úri utcában él a 100. születésnapjára készülő, Somogyból származó Boross Marietta nyugalmazott néprajzkutató, muzeológus. Toroczkai Wigand Ede, a népies építész, iparművész is volt e középkori alapokon álló ház lakója, csakúgy, mint Stróbl Alajos szobrászművész egyik unokája.

Az 1956-os forradalom idején teljesen kiégett az Üllői utcai otthonuk, így lelt több mint hat évtizede új, immár végleges otthonra a Várnegyedben. Örül a turistaáradatnak, s annak is szemtanúja – hiszen közel a Miniszterelnökség épülete –, hogy nagy a forgalom az egykori karmelita kolostorban. Fájlalja, hogy az idén elővigyázatosságból elmarad a hagyományos Mesterségek Ünnepe, amikor sorra járhatta a standokat – dicsérve és gyakran kritizálva a kézművesek portékáit. Az eredetit kereste mindenben, csak nem mindig akadt rá.

A tárgyalkotó népművészetet is kikezdte az idő, s ebben leginkább azok a ludasak, akik szétverték a megyei háziipari szövetkezeteket; a hevesiben, amely üdítőleg hat ma is, nívós munkák születnek – állítja az 52 éve nyugdíjban lévő néprajzkutató, aki járókerettel közlekedik, mert véletlenül fellökték egy villamosmegállóban, és eltört lába, amit késve fedeztek fel a kórházban. Gyanítja: járása sohasem lesz már a régi.

Szántódpusztán született, ahol néhány évig élt csak a családja, mert édesapját – aki a Tihanyi apátság szántódpusztai uradalmának intézője volt –, áthelyezték a Zamárdihoz tartozó Tóközpusztára. Már kislányként is érdeklődött a mezőgazdaság iránt, nem véletlenül lett a magyaróvári gazdasági akadémia növendéke három éven át, s tanult 1946-tól a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol Tálasi István professzornál Magyarországi kertkultúrák címmel írt dolgozatával szerzett bölcsészdoktori címet.

Boross Marietta első és utolsó munkahelye a Néprajzi Múzeum lett 1950-ben. Számos tanulmányt írt, miközben tárgyak százait gyűjtötte és fényképeket készített az Ethnológiai Adattár számára, a Népi Iparművészeti Tanács zsűritagjaként pedig a kortárs népművészek alkotásait minősítette több mint két évtizeden át. Az önállóvá lett Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum is őrzi keze nyomát.

A néprajzkutató örömmel mesélt szülőhelye, Szántódpuszta meglévő értékeinek megmentéséről. A majorság megóvásához a Siótourban talált partnerre. Szívügyének tekintette, hogy az uradalom épületegyüttese ne legyen az enyészeté, s új funkcióval kedvelt turisztikai célponttá váljék. Terve valódi misszió lett. A már elhunyt Ybl-díjas építész, Ágostházi László 1964–71 között készítette el a műemléki terület rendezési tervét. A Városépítési és Tudományos Tervező Intézet (VÁTI) munkatársával közösen meg is jelentették Szántódpuszta építéstörténetét, s a megmentett majorságra a nemzetközi építészszakma is felfigyelt. Európa Nostra-díjjal tüntették ki az épületegyüttest.

Boross Mariettának abban is jelentős szerepe van, hogy elindult a Szántódi füzetek kiadványsora, melyben táj és líra, néprajz és történelem fonódik össze. E sorozatban jelent meg a már említett közös kötet, illetve a néprajzkutató tollából megszületett A balatonendrédi csipkeverés története is, de az etnográfus-muzeológus a népi műemléki felmérést gazdagítva, széles látókörrel tárta fel mintegy félszáz hazai település anyagát is. A hartai festett bútorok ugyancsak megbabonázták; kötet őrzi tudományos elemzésüket, s ha a lakásában lévőkre néz gyakran elmereng azon, mit gondolhattak festői, miközben aprólékos ecsetkezelésüknek köszönhetően több emberöltőre beleíródtak a fába a magyar vagy a sváb népi motívumkincs örök üzenetei.

Hogy van-e, lenne-e helyük a mai lakásokban? A néprajzkutató állítja: ugyan a világgal, a divattal együtt változik az ízlés is, minden bizonnyal van helye egy-egy ilyen darabnak még a „legtrendibb” otthonban is. Népművészetünk világhírű, az autentikus kincset kötelességünk átmenteni az utókornak. Nemcsak dalban, táncban, zenében, kertkultúrában, a szellemi folklórkincsben, hanem a tárgyalkotó népművészetben is, mint a festett bútorokban, fakazettákban. S ha már fakazettákról beszélünk, gondolatban Szennában barangolunk, a szabadtéri néprajzi gyűjteményben, a szépséges festett kazettás református templomban, s a csökölyi, rinyakovácsi zsúpfedeles házak udvarán sétálva megelevenedik L. Szabó Tünde, Knézy Judit, Csepinszky Mária alakja is, akik maradandót alkottak, nevük örökre fogó tintaként íródott bele az ugyancsak Európa Nostra-díjas falumúzeum történetébe.

Beszélgetésünk vissza-visszatérő eleme Somogyország és fővárosa, Kaposvár, ahol – hiába laktak Zamárdi „kötelékében” – muzeológusként járt először Boross Marietta. Takáts Gyula volt akkor a megyei múzeum igazgatója. Ahogy a neves tanár-költő szárnya alá vette az ifjú költőket, úgy a jelentős életművet magának valló etnográfus is sokaknak átadta e hivatás szeretetét. Többek között a népviseletes babáiról ismert Kolumbán Tünde népi iparművésznek is, aki többször vele tartott gyűjtőútjaira. A német népviseleteket kutatták Pusztavámon, Szulokban, Hartán, Karádon és a Pest környéki németek között. Neki is megtanította: egy számára ismeretlen terepen két helyre mindenképpen be kell térnie az idegennek: először a plébániára a paphoz, majd a kocsmába, hogy megtudja, kihez érdemes bekéredzkednie, kitől érdemes kérdezősködni.

A néprajztudomány „nagyasszonyát” arról is kérdeztem, milyen testamentumot hagy a jövő etnográfusainak. Azt mondta: a néprajz mint tudomány megszűnt, nincs már magyar parasztság. Ipari földműves vagy agrárszakiparos létezik csak – más kultúrával, szokással, indíttatással, lelkülettel. Megemlítette azt is, hogy a közelmúltban Nyugat-Magyarországon járt, s tanúja volt annak, hogy egy osztrák gazdálkodó traktorával átjött a határon, megművelte magyarországi földjét, majd néhány óra múlva visszatraktorozott Burgenlandba.

Azt sem hallgatta el: végtelenül büszke arra, hogy a magyar népi kultúra, a népművészet egyedülálló a nagyvilágban, és ebbe beletartoznak a Kapoli-faragások is. Sajnos, a kort nem lehet konzerválni és csak a nagyon „vájtfülűek” ismerik gazdag népi kultúránkat, azt az örökséget, melynek tárgyai leginkább múzeumokban láthatók. Ezért aztán tes­tamentumát talán a pedagógusok tudják leginkább átplántálni tanítványaikba.

Ahogy szembesülök Boross Marietta karakteres szókimondásával, tetten érem a benne lakó derűt, kiegyensúlyozottságot és harmóniát is. Mindazt, ami elengedhetetlen „kelléke” tíz évtizednek. Ugyan sajnálja, hogy párkapcsolatai nem lehettek sikeresek, így gyermeke sem született, ám azt vallja: elégedettnek érzi magát. Bár megpróbáltatásokkal teli életet élt, de mindig sikerült „kimásznia” a rámért tragédiákból.

Balesete óta állandó gondoskodásra szorul, de szellemét nem béklyózza betegség. Bár egyedül él, nem magányosan telnek napjai. Sokakkal tartja a kapcsolatot telefonon, és gyakran látogatják ismerősök, barátok. A minap amerikai rokonokkal beszélt, szót váltva az ottani, koronavírus okozta helyzetről is, melyben szerinte Donald Trump elnök nincs helyzete magaslatán.

Boross Mariettát arról is faggattam, kinek tartozik hálával az elmúlt közel 100 esztendőért. Azt felelte: Istennek. Augusztus 21-én köszöni meg neki az elmúlt évszázadot. Minden keresztjével, örömével és sikerével együtt.

Nehéz ünnepek a félárvaság miatt

A századik születésnap megünneplése, s általában az ünneplés távol áll tőle. Mély trauma áll e mögött. Édesanyja mindössze 32 éves volt, amikor ötnapi nátha után meghalt. Máig siratja a mamát, hiszen hétévesen félárva lett. Édesapja nem nősült újra, testvére sincs, ám szerencsére kiterjedt rokonság veszi körül. A festékgyár-alapító dédunokája Boross Mariettát, akinek anyai dédapja, Strobenz Alajos alapította az első magyarországi festékgyárat, számos díjjal ismerték el. 1995-ben a majorsági együttesnek ítélt Európa Nostra-díj kapcsán egy oklevéllel jutalmazták a Szántódpusztai Tudományos Bizottság tagjaként. 2002-ben Pro Etnographia Minoritatum-emlékéremmel ismerte el a Magyar Néprajzi Társaság. 2008-ban Kisebbségekért-díjat kapott, 2014-ben Magyar Arany Érdemkeresztet vett át. Alapító tagja a Budapesten működő Somogyiak Baráti Körének. Számos rendezvényen mutatta be írásait, és a kör által szervezett utazásokon is mindig örömmel vett részt. Legutóbb tavaly, amikor az ő kötetei is közszemlére kerültek a somogyvári Széchenyi-kastélyban.