Egy héten át népzene szól Karád minden utcasarkán

Százötven gyerek részvételével kezdődött meg a Méta tábor Karádon.

Huszonnyolcadik alkalommal egy héten át a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A táborozók különböző szekciókban tanulnak napközben, amely megszerzett tudást esténként be is mutatják. Többek között citera és duda is felcsendül a falu több pontján.