Egy szakrális tér, amely vonzó a művészetek számára

A Vikár Béla Vegyeskar koncertmiséjével kezdődött el az idei Ars Sacra fesztivál kaposvári programsorozata. A Szent Margit templomban szervezett nyitóeseményen Charles Gounod, C-dúr miséje csendült fel. A szakrális művészetek hete szeptember huszadikáig tart.

Ideális környezetben, a templom falai között szólalt meg a francia zeneszerző műve. Ludmány Géza, a Vikár Béla Vegyeskar karnagya elmondta: a C-dúr misét tavasszal szerették volna előadni, a koronavírus-járvány miatt azonban elmaradt, ezért a közönség először az Ars Sacra megnyitóján, vasárnap délelőtt hallhatta a darabot. A karnagy kiemelte: azért választotta ezt a művet, mert viszonylag könnyű, a kórus tagjai pedig gyorsan el tudták sajátítani.

Rumszauer Miklós plébános a megnyitón elmondta: maga a név kötelez, hiszen az Ars Sacra jelentése szent művészet. Kiemelte: a művészeteknek van egy szentséget közvetítő ereje, hatalma, jellegzetessége, mert Isten maga a szent és minden művészetnek, tudománynak és bölcsességnek a forrása. – Isten gazdagságából merítenek inspirációt a művészek – fogalmazott Rumszauer Miklós. – Elég hogyha azokra a festményekre, szobrokra, irodalmi alkotásokra vagy akárcsak a bibliára gondolunk, amelyek sok évszázada egyszerre bizonyítják az ember nagyszerűségét és a hit erejét. Úgy vélem méltó és igazságos, hogy egy ilyen rangos, keresztény kulturális seregszemlének a megnyitója templomhoz kötődik. Hiszen ez a szakrális tér vonzza a művészeteket – tette hozzá a plébános.

Tolnai Mária, az Ars Sacra fesztivál kaposvári főszervezője kiemelte: a megyeszékhelyen nyolcadik alkalommal szervezték meg a szakrális művészetek hetét, amelynek programjai napról napra változtak. Kiemelte: vannak olyan események, amelyeket a vírushelyzet miatt el kellett halasztani. Ilyenek a szociális intézményekbe szervezett programok, ugyanis az otthonokat bezárták, de a határon túlról meghívott zenészek koncertjét is törölni kellett.

Hozzátette: a változások ellenére is sok program várja az érdeklődőket, melyeken szeretnének minden korosztályt megszólítani.

Ars Sacra Fesztivál: ez a szakrális tér vonzó a művészetek számára

Liszt és Bach

Több balatoni település, valamint Zimány és Karád is csatlakozott a szakrális művészetek hetéhez. Karádon a tavaly 600 millió forintból felújított katolikus templomban szombaton Werner Lilla adott orgonakoncertet, ahol Liszt Ferenc, Johann Sebastian Bach és Alexandre Guilmant művei is felcsendültek. Schádl Szilárd, Karád polgármestere elmondta: ötödik alkalommal csatlakoztak az Ars Sacra fesztiválhoz, a koncertre pedig a környező településekről is sokan ellátogattak.

Ima a tanévért

Szájmaszkban kérték a Szentlélek közbenjárását a tanévnyitó szentmisén a marcali gyerekek. Megkezdődött a város iskoláiban is a hit- és erkölcstan oktatás, ebből az

alkalomból tartották a hagyományos tanévkezdő szentmisét, amelyre sok hittanos gyermek jött el a szüleivel, nagyszüleivel. A plébániatemplomban Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános kért erőt, tehetséget és szorgalmat a diákoknak, a tanároknak pedig elegendő szeretetet, igazságosságot és türelmet.